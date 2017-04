– Stor pågang fra utbyggere i Evenes

Nå inviterer kommunen like godt til boligseminar 20. april, et møtested for utbyggere og boligsøkere, skriver kommunen i en pressemelding.

– Forsvaret sine planer er kjent. Disse skaper behov for boliger i byggefasen, hvor det skal bygges ut for om lag 4 milliarder. De samme boligene kan benyttes til bolig for ansatte når flystasjonen etter utbyggingen skal settes i drift, sier ordfører Svein Erik Kristiansen, som forventer at byggebransjen er klar før denne etterspørselen kommer.

Evenes har forberedt seg lenge på Forsvarets etablering i kommunen. Selv hevder de å ha tomtereserve til å doble folketallet, men det holder om vi fortsatt har noen ledige tomter etter den kommende utbyggingen. Også Evenes kommune trenger flere utleieenheter, og vil bruke boligseminaret til å fortelle markedet hvor mange boliger de vil legge ut på anbud.

– Slik det er nå mister vi innbyggere fordi vi ikke kan tilby boliger til de som ønsker å flytte hit, forteller ordføreren.

Ifølge pressemeldingen kan de som vil bygge boliger i Evenes i år og neste år forvente svært gode vilkår om de ønsker å bygge på kommunale arealer. Og det meste av byggeklare tomter er eid av kommunen selv.