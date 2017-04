Politiet gikk til aksjon etter kniv-episode

Aksjonen foregikk i området Ryet på Sjøvegan, like ved Sykehjemmet.

Folkebladets reporter på stedet sier han så i alt fire politibiler.

Politiet skal ifølge vitner ha hatt på seg skuddsikre vester, men operasjonssentralen ville ikke mandag ettermiddag bekrefte om de var bevæpnet.

Fra stedet

Etter klokka 15 kjørte politibilene fra stedet.

Operasjonsleder Anne Karlsen ved Midtre Hålogaland politidistrikt har bekreftet overfor Folkebladet at en aksjon var igang, men er ellers foreløpig sparsom med opplysninger.

– Vi er i området og søker etter en gjerningsmann. Dette er en aksjon som pågår for øyeblikket, og vi har ikke mulighet til å oppdatere dere noe mer på dette tidspunktet. Vi har en del samtidshendelser som pågår, sier Lennart Steffensen ved politiets operasjonssentral for Midtre Hålogaland til Folkebladet.

Politiet ville fortsatt klokka 15:45 ikke bekrefte eller avkrefte om de har rykket ut med bevæpnede styrker.

Oppsøkt

Oppdatert: Like før klokka 17 opplyser politiet at de i dag ved 11:30-tiden oppsøkt av en mann i 50-årene som hadde blitt knivstukket. Mannen hadde skader og ble fraktet til sykehus i Tromsø for undersøkelser.

– En mann i 20 årene ble utpekt som gjerningsmann, og det ble igangsatt en politiaksjon med politistyrker fra Salangen, Målselv, Narvik og Harstad. Etter et søk i Sjøvegan sentrum ble gjerningsmannen lokalisert på bopel. Gjerningsmannen er pågrepet, avhørt og har erkjent forholdet. Det foretas nå avhør av vitner, åstedsundersøkelser og det vil bli vurdert varetektsfengsling, opplyser operasjonslederen.

De to involverte er kjent av politiet fra før, og politiet opplyser sent mandag ettermiddag at det gjenstår en del etterforskning.