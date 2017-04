Da Tom Erik kom på jobb, var kontoret gjort om til et bad

I forrige uke var Tom Erik Torbergsen, daglig leder ved Apotek 1 ved Amfi Kanebogen i Harstad, på ferie med fruen for å feire hans 40-årsdag. Da han kom tilbake på jobb mandag morgen var hele kontoret hans gjort om til et bad.

- De ansatte har en tendens til å finne på noe djevelskap når jeg er på ferie. Et år fylte de apoteket med ballonger.

Også denne gangen hadde Torbergsen en mistanke om at de ansatte hadde funnet på noe sprell.

- Planleggingen har pågått noen uker, mens byggingen ble gjort da jeg var på ferie, sier Torbergsen.

Gikk glipp av åpningen

Den daglige lederen sier at han egentlig burde ha vært på jobb i forrige uke i forbindelse med gjenåpningen av kjøpesenteret torsdag i forrige uke.

- Men ferieturen var bestilt før det ble kjent når dette skulle skje. Siden det var mye å gjøre med tanke på åpningen av senteret, trodde jeg at de ansatte kanskje ikke hadde tid til å finne på noe.

Men da han gikk inn på kontoret, så han at de ansatte har rukket å gjøre et omfattende arbeid for å forvandle rommet. Dorull er hengt på veggene som også er tapetsert i ulike farger. På et bord har man til og med satt inn en ekte vask - og på gulvet står et ekte toalett.

- Jeg ble først helt paff. De har hentet toalettet i Kasfjord et sted tror jeg. Det er speil, badekåpe, håndduker og produkter fra apoteket i "badet" mitt.

Lar det stå

Etter at han hadde ledd lenge og snakket om stuntet med de ansatte, måtte lederen sjekke mail og bruke PC. Det gjorde han ute i butikken.

- For jeg tenker at badet skal få være der i alle fall én dag. Dette elsker jeg, og jeg setter pris på gjengen min. Jeg legger litt opp til dette selv. Vi har en veldig spøkefull tone på jobb, sier Torbergsen.

Selv har han blant annet flyttet hele spiserommet ut i selve butikken ved en tidligere anledning.

- Vi har det gøy med hverandre, men også med kundene.