Lærere fra Harstad på studietur i New York

Hilde Markussen og Kenneth Mikalsen er lærere ved Heggen videregående skole i Harstad. Forrige uke var de på studiereise til FN i New York i regi av FN-sambandet sammen med 14 andre lærere fra hele landet.

- Dette er det beste kurset jeg noen gang har vært på! Kurset har bidratt til økt kunnskap om FN og FNs arbeid med internasjonale spørsmål og det gir derfor stor inspirasjon til arbeidet med FN-relaterte temaer og globale utfordringer i alle fag der disse temaene er relevante. Ikke minst gir det inspirasjon til fortsatt arbeid med de årlige FN-rollespillene vi arrangerer for våre VG1-elever, sier Markussen.

I New York ble de tatt i mot av den norske FN-delegasjonen som hadde laget et innholdsrikt program for deltagerne. De ble også bedre kjent med FNs hovedorgan som FNs sikkerhetsråd og FNs generalforsamling, samt noen av FNs underorganisasjoner. Dette skriver FN-sambandet i en pressemelding.

Inspirasjon

Lærerne kommer fra åtte ulike FN-skoler, dette er medlemmer av FN-sambandets skolenettverk. Studiereisen arrangeres i samarbeid med den norske FN-delegasjonen i New York, og er en mulighet for norske lærere til å få førstehåndskunnskap om FN.

- Vi tar med oss til klasserommet budskapet om nødvendigheten av FN, men også dets begrensinger. FN representerer på et vis det eneste forum hvor ”hele verden” snakker sammen. Her hjemme på berget har kanskje bevisstheten rundt FN vært noe dalende i takt med en stadig høyere levestandard. Dermed blir det vår utfordring å synliggjøre hvor avhengige også vi i Norge er av å pleie våre internasjonale relasjoner og hvor nøye dette henger sammen med vår egen sikkerhet og sikkerhetssituasjonen i verden for øvrig, sier Mikalsen.

- Vi håper studiereisen kan inspirere lærerne til å bringe FN-kunnskap ut i klasserommene og vekke politisk og global interesse blant ungdom. Verden rykker stadig nærmere norske klasserom, vi trenger et sterkere globalt perspektiv i undervisningen, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

Hever kompetansen om FN

16 lærere får hvert år et tilbud om å oppleve FN på nært hold. Gjennom en studietur til New York får lærerne kunnskap og forståelse for FNs arbeid og internasjonale spørsmål. Deltakerne besøker den norske FN-delegasjonen og lærer om hvordan Norge jobber i FNs ulike fora. Her får de også omvisning i FN-bygningen, møte med FN-organisasjoner og lærerne får være med på møter i Sikkerhetsrådet eller i Generalforsamlingen.

Erfaringene de får med seg hjem bygger kompetanse på skolene om internasjonale spørsmål, og gjør undervisningen aktuell og inspirerende for elevene.Tilbudet er forbeholdt FN-sambandets medlemsskoler, skriver FN-sambandet i meldingen.