Hva hadde vel Harstad Tidendes 130 års feiring vært uten sang? Da Harstad Tidende fikk høre at prosjektgruppen Harstad Synger planla en konsert med byens kor, var veien fram til et samarbeid kort.

– Harstad Tidende er 130 år i 2017 og vil gjennomføre ulike aktiviteter for å markere dette. Vi fikk nyss om at det var ei prosjektgruppe som jobbet med å få laget en konsert i Harstad Kulturhus der ulike kor, musikere og solister skulle delta. Dermed ble vi umiddelbart interesserte, forteller administrerende direktør i Harstad Tidende Mona Kristine Rosvold.

Samarbeid

Det hører med til historien at samarbeidet er bygd på gode erfaringer. I 2016 ga Harstad Tidende i samarbeid med Norges Korforbund, Harstad kommune og Kraftak for Sang, ut boken «Harstad Synger». En samling av favorittsangene fra regionen, som ble foreslått og stemt fram av innbyggerne i kommunen. Da det ble klart at et nytt prosjekt var under utvikling, var interessen klar.

-Dette syns vi hørtes veldig spennende ut og vi opprettet kontakt med prosjektgruppen ved Roar Haugen. Etter noen møter ble resultatet at Harstad Tidende vil som en av sine jubileumsaktiviteter i samarbeid med prosjektgruppen Harstad synger, sette opp en konsert i Harstad Kulturhus 8. oktober, forteller Rosvold fornøyd.

Hyllest

Kulturrådsgiver i Harstad kommune og medlem av prosjektgruppen Harstad Synger, Tone Anita Karlsen, forteller at det hele handler om sangglede.

– Dette er en konsert som er en hyllest til sangen. Her skal du kunne finne sang i alle former. Prosjektet er en del av målet om at Harstad skal være kulturbyen i nord, slår Karlsen fast.

Bredde og dybde

Konserten skal favne bredt, og totalt skal rundt 150 personer ta stemmebåndene og sitt musikalske talent i bruk.

– Det skal gå i både bredde og dybde. Vi har et vidt spekter av forskjellige kor og enkeltartister som skal være med, forteller Karlsen.

På lista har de fått med Lars Bremnes og Kine Hellebust, som begge bidro til sangboken. Og med kapellmester Martin Nordvik Olsen og vår sangglade ordfører Marianne Bremnes som konferansier, må det kunne sies at forholdene rundt konserten ligger godt til rette.