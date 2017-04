Jakter nordnorske leverandører til Johan Castberg-prosjektet

Torsdag 6. april er det seminar i Harstad for utvalgte leverandører, melder Anne-Mette Fjærli, kommunikasjonsleder i Statoil ASA i Nord-Norge.

Det var 1. april i 2011 at flagget gikk til topps i Medkila: Statoils letekontor i Harstad fant olje på Skrugard. Det var brønn nummer 87 i Barentshavet (av nå totalt 168) og etter nærmere 30 år med leting hadde man nesten gitt opp håpet om et større oljefunn. Spor etter hydrokarboner fant man i nesten annen hver letebrønn, men oljen var lekket, spist opp, fordunstet.

- Men Skrugard skrev geologihistorie og markerte starten på en ny ære der man gjorde flere funn. I 2012 kom Havis og i 2014 Drivis. Det er disse tre som sammen utgjør det som nå kalles Johan Castberg, sier Anne-Mette Fjærli.

Det er gått seks år siden første funnet på Johan Castberg ble gjort. Seks krevende år med lav oljepris og generell nedgang i industrien, men Statoil og partnerne har jobbet hardt for å få lønnsomhet i prosjektet, deriblant halvert utbyggingskostnadene. Fra 80 USD til nå under 35.

Mulig drift fra 2022

- Det er klart vi må tro at vi lykkes. Hver dag kommer vi jo ett steg nærmere en realisering, og målet er å kunne ta en investeringsbeslutning mot slutten av året, slik at Johan Castberg skal kunne komme i drift i 2022, sier Marit Lind, anskaffelsesdirektør for Johan Castberg prosjektet.

Ifølge Statoil vil en utbygging på Johan Castberg gi betydelige ringvirkninger i Nord-Norge. Det innebærer i så fall mange muligheter for regionens industri og næringsliv. Den forventede utbyggingskostnaden ligger på rundt 50-60 milliarder kroner, der den estimerte andelen for nordnorske leverandører i utbyggingsfasen ligger på 1,7 mrd (ref. Agenda Kaupang).

- Johan Castberg er et banebrytende prosjekt som vil representere et nytt og viktig skritt i utviklingen av virksomheten i Barentshavet, sier Lind.

Disse er med

Leverandørseminaret arrangeres denne gang for nordnorske leverandører som kan være aktuelle for leveranser på plattformdekk og undervannsutstyr. Flere leverandørseminar vil bli arrangert for de øvrige leveranseområdene i forbindelse med utbyggingen.

Nærmere 70 personer fra 35 selskap (herunder også fra Statoil og PetroArctic) deltar på seminaret som tilrettelegges av PetroArctic. Blant de nordnorske leverandørene finner vi:

Advantec (Hammerfest)

Aker Solutions Sandnessjøen

Harstad Mek Verksted

Kunnskapsparken Bodø, kunnskapsparken Nord

Lemminkainen Norge

Manoda (Harstad)

Maritim Sveiseservice

Momek Group

Nussir

Olje- og gassklynge Helgeland/Kunnskapsparken Helgeland

Polarbase

Pro Barents

Strømsnes Eiendomsutvikling

Tromsø Havn

Wergeland og Wergeland Base

Westcon Helgeland

Prosjekt | Johan Castberg/Veidnes

Fakta

• Statoil og partnerne besluttet i februar 2016 å modne fram et flytende produksjonsskip (FPSO) som mulig utbyggingsløsning for Johan Castberg-feltet.

• Investeringsbeslutning for prosjektet er planlagt mot slutten av 2017 og fordrer at prosjektet er lønnsomt. I så fall vil planlagt oppstart være i 2022. Dersom feltet settes i drift vil det ha en levetid på 30 år.

• Med reserver på mellom 450-650 millioner fat, er Johan Castberg den nest største feltutbyggingen på norsk sokkel, etter Johan Sverdrup. I 2013, hadde prosjektet en break-even på over 80 USD fatet.

• Vi har halvert kostnadsestimatet fra en break-even på over 80 til under 35 USD per fat.

• Produksjonsskipet blir planlagt med shuttle-tankere for å ta oljen til land og marked. Castberg vil alene ikke kunne levere nok olje til at en terminal på Veidneset vil være lønnsom.

• Derfor jobber Statoil videre med terminalalternativet sammen med Eni, Lundin og OMV for å se om det er mulig å sikre mer oljevolum for en slik løsning.

• Terminal er vurdert til å ta kortere tid å bygge enn et felt. Derfor kan investeringsbeslutning for en terminal tas etter Johan Castberg-feltet og allikevel stå klar til å ta imot første olje produsert fra dette feltet.

• Spørsmålet om plassering av driftsorganisasjon for Johan Castberg blir gjenstand for vurdering ifm konsekvensutredningen av utbyggingen.

• Prosjektorganisasjonen sitter i Harstad/Oslo.

(Kilde: Statoil)