Her er det to meter snø

Det er for tiden et vekslende skiføre i fjellområdene i Nordland og Troms.

– Det siste mildværet har pakket de store snømengdene fra forrige uke sammen, og det er flere plasser kommet 20–30 cm med nysnø oppå. Med fortsatt minusgrader på nattetid vil forholdene holde seg meget bra utover i påska. En ustabil vinter med mye vær har ført til en del åpne bekker og fare for overvann på enkelte vatn. Men stort sett er forholdene gode for isfiske. Husk forlenger til isborren på grunn av flere sørpelag mellom islagene. Dette melder Statskog.

– Forholdene i fjellet i Ofoten og Sør Troms nå før påsken setter inn, er gode. Det er mye snø i de fleste områder i fjellet. Ved Almenningsbua i Harstad er snødybden cirka 2,0 m, sier utmarkskonsulent Arild Bondestad.

Alt været i det siste har satt sitt preg på forholdene, men med godvær i sikte og noe mer snø på toppen av den hardere og kompakte snøen som ligger under, mener Bondestad det ligger an til både svært gode skiforhold med lange fine skiturer for dem som ønsker det.

– Isfiske i noen av Statskog sine mange gode fiskevatn i landsdelen kan være en av dem, sier han, og minner om storøya på 6,3 kg som nettopp ble tatt på et av Statskog sine vatn i Nordland.

– Vi vil også minne folk om båndtvangsreglene og å ta hensyn til rein og andre dyr, som har hatt en tøff vinter i skog og fjell.

Isen på uregulerte vann i høyfjellet er ifølge Statskog stort sett trygge foreløpig, mens det i lavereliggende fjellområder nå er usikker is. ær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke.