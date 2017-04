Ung fører fikk 6 prikker i kontroll

Politiet skriver på Twitter onsdag kveld at de hadde gjennomført kontroller i Hadsel onsdag ettermiddag, noe som resulterte i et forenklet foreleggfor fart og en anmeldelse for fart og kjøring uten gyldig førerkort.

I tillegg ble en ung mopedfører ilagt et forelegg på 5350kr og fikk 6 prikker på førerkortet for å ha trimmet mopeden.