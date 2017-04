Slik blir de nye bompengereglene

– Vi gjennomfører endringer i lovverket i tråd med føringer fra Stortinget og ønskene fra de store byene. Endringene i regelverket åpner for bomtakstene kan differensieres basert på kjøretøyenes miljøegenskaper, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

I forslaget legges det opp til at det enkelte byområdet skal ha stor innflytelse på hvilken utforming og størrelse bompengetakstene skal ha lokalt. Endring av takstopplegget for byområdene krever som i dag endelig samtykke fra Stortinget.

I tråd med ønskene

Forslaget er i tråd med ønskene som ble lagt til grunn i den lokalt reviderte avtalen om Oslopakke 3, som nå fremmes for behandling i Stortinget.

I lovforslaget blir det også foreslått enkelte andre endringer i veglova og vegtrafikkloven. I den eksisterende unntakshjemmelen for å ta i bruk midlertidig endrede bompengetakster på dager med høy luftforurensning, blir det blant annet klargjort at departementet får hjemmel til å fastsette forskriftsbestemmelser om alternativ bruk av inntekter fra unntaksordningen. Dette åpner for at kommunen og fylkeskommunen det gjelder kan finansiere tiltak som gir bilistene mer attraktive alternativer, slik som bedre kollektivtransport, informasjon til de reisende og lignende tiltak på disse dagene.

– Det blir også foreslått at departementet får hjemmel til å fastsette generelle bestemmelser om bompengetakster i forskrift. Endringen i vegtrafikkloven går ut på at den gjeldende bestemmelsen om veiprising i vegtrafikkloven § 7a blir foreslått opphevet, skriver Samferdselsdepartementet i pressemeldingen.