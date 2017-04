Skal vise frem skaperkraft på lufthavnen

- Avinors lufthavner gjør det mulig å skape verdier i hele landet og Avinor jobber med store prosjekter for norsk luftfart. Blant annet åpner både nye Oslo lufthavn og nye Flesland i Bergen i løpet av 2017. Dette gir en god anledning til å vise frem og heie på dem Avinor er til for – alle personer og bedrifter som bidrar til norsk verdiskaping.

17 selskaper fra regionen

- Avinor vil bruke disse store begivenhetene til å vise hvor stor betydning luftfarten og Avinor med sine 45 lufthavner har for bosetting og næringsutvikling i Norge, sier sjef ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, Anne Britt Bekken.

Avinor har i 2017 invitert folket til å vise fram sine bedrifter og sin skaperkraft. Flyplasser, nett og TV skal brukes til å finne og vise fram små og store selskaper som er helt avhengige av Avinors flyplassnettverk for å lykkes. Prosjektet har fått navnet «Made in Norway.» Så langt har over 1000 selskaper registrert seg på MadeInNorway.avinor.no, heter det i en pressemelding fra Avinor.

- Fra vår region, i området rundt – lufthavn, er det 17 selskaper registret seg som Made in Norway. Det gleder oss å kunne vise dem fram til alle som besøker flyplassen, og vi håper det er en fin arena for selskapene å vise seg fram på, sier lufthavnsjefen.

Kårer vinnere

Til stede under en pressekonferanse på Evenes i dag er:

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken

Ordfører i Evenes Svein Erik Kristiansen

Eier/gründer Kuraas Kjell Kuraas

I forbindelse med Made in Norway etableres det en fagjury, ledet av samarbeidspartner Innovasjon Norge, som kårer regionale vinnere blant mange gode kandidater. Juryen vil også bestå av representanter fra prosjektets øvrige samarbeidspartnere; Norges forskningsråd, Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), Ferd, Abelia og Virke.