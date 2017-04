Sentrum er eneste alternativ

Vi har tidligere slått fast at det er tvingende nødvendig med et nytt rådhus i Harstad. Like nødvendig er det at plasseringen blir i sentrum, og det er mange argumenter for akkurat det. Det må være en målsetting at et nytt rådhus i Harstad skal bidra til å utvikle sentrum og gi bykjernen en positiv identitet. Videre er det opplagt at kommunens administrasjonsbygg skal være lett tilgjengelig for byens innbyggere, for de folkevalgte og for publikum som måtte ønske å være til stede på åpne møter i det offentlige rom. Dette oppnår man best med sentrumsalternativet.

Det er i debatten blitt foreslått at Harstad kommune kan kjøpe det fraflyttede administrasjonsbygget til Statoil i Medkila og bruke det som rådhus. Denne idéen ser vi ingen grunn til å bruke mer tid på, blant annet med forankring i ovenfor nevnte årsaker. Bygget i Medkila kan muligens, med omfattende arbeid, bygges om til omsorgsboliger, men rådhustanken er altså bare å glemme. I forrige ukes kommnestyre ga også ordfører Marianne Bremnes klart uttrykk for at hun er imot en slik løsning.

I samme kommunestyre ble det kunngjort at rådmannen vil legge fram en sak for kommunestyret 27. april. Her vil det fremkomme hva som er gjort, samt en anbefaling om prosessen videre. Hvorvidt den beste anbefalingen er å renovere eller bygge nytt, skal vi på nåværende tidspunkt ikke ha sterke meninger om. Med tanke på funksjonalitet, fremtidsvyer og plassutnyttelse, ser vi imidlertid klare utfordringer med å oppgradere eksisterende bygningsmasse.

Ett er i alle fall sikkert. Harstad trenger et nytt rådhus. Både ansatte, besøkende og Harstad sentrum fortjener bedre fasiliteter enn det som i dag kan tilbys i et gammelt sykehus fra først på 1900-tallet og en gammel brannstasjon bygd i 1953.