Dette betyr Nasjonal transportplan for deg

- Regjeringen skal bruke 1 064 milliarder kroner de neste 12 årene på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikrere, mer effektive og grønnere transportløsninger, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han onsdag presenterte regjeringen satsing på infrastruktur for landet de neste 12 årene.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 10 075 millioner kroner til prosjekter i Troms.

Følgende prosjekter er med i vår region:

E10/rv 85/rv 83 Tjeldsund - Gullesfjordbotn – Langvassbukt

Dette var ingen overraskelse, siden det ble holdt pressekonferanse om dette for en måned siden.Prosjektet forutsettes gjennomført som OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid), med oppstart i første seksårsperiode. Her har regionveisjef Torbjørn Naimak antydes start i 2018/2019.

Prosjektet ligger i Nordland og Troms, og er en del av forbindelsen mellom Lofoten/Vesterålen og E6. Veien er blant annet viktig for transport av fisk. Prosjektet omfatter ombygging av til sammen 82 km vei. Prosjektet vil føre til at E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km. Statlig reguleringsplan for prosjektet er under arbeid.

Prioriteringen forutsetter at det er tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering.

Prosjektet omfatter ombygging av til sammen 82 km veg. E10 og rv 85 skal bygges ut til veg- bredde 8,5 m, mens strekningen på rv 83 skal byg- ges med vegbredde 10 m. I prosjektet inngår åtte nye tunneler med en samlet lengde på 28 km, 20 km veg i ny trasé og oppgradering av 34 km eksis- terende veg. Prosjektet vil føre til at E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km.

8,7 milliarder

Prosjektet er beregnet til å koste 8,7 milliarder kroner. Det er satt av 4,7 milliarder statlige kroner i perioden 2018-2023 og nesten 3 milliarder kroner fra staten i perioden 2024-2029. En milliard kroner skal hentes via andre midler.

Det har vært krav fra politikere i regionen at de tre armene - Tjeldsundbrua - Snubba, Tjeldsundbrua - Harstad og Langvassbukt - Sortland også ble innlemmet i Nasjonal transportplan; eller i alle fall nevnt. Det er det ikke, selv om de tre armene er en del av de statlige reguleringsplanene som lages.

Engenes fiskerihavn

Det er satt av 101 millioner kroner - i perioden 2024-2029 til fiskerihavn i Ibestad.

Engenes havn har manglende dybde og ikke til- strekkelig sjøareal innenfor eksisterende molo i fiskerihavnen. Tiltaket omfatter flytting av eksis- terende molo, oppføring av ny molo, utdyping i havnebasseng og nymerking. Tiltaket øker sjøare- alet innenfor ny molo slik at eksisterende kaier og flytebrygger kan benyttes av større og flere far- tøy. Tiltaket medfører at flere skip kan anløpe havna, nye næringsarealer kan etableres og at for- urensede sedimenter i havna blir fjernet.