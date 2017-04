Nordlaks i myndighetenes søkelys

Etter det politiet har opplyst til selskapet skjer etterforskningen i forbindelse med to saker, henholdsvis at Nordlaks Produkter slaktet fisk for en annen oppdretter i 2014 og Nordlaks Oppdrett sin biomassekontroll på to lokaliteter.

Dette skriver Nordlaks selv i en pressemelding.

Mattilsynet meldte i oktober 2015 gjennom media at også Nordlaks Produkter AS ville bli meldt til politiet i en sak hvor selskapet har slaktet laks for en annen oppdretter i regionen.

– Mattilsynet mente det forelå brudd på plikten om å melde fra til myndighetene om meldepliktig sykdom. Påtalemyndigheten har nå startet etterforskning av denne saken med innhenting av dokumentasjon og avhør, sier kommersiell direktør Merete Kristiansen i Nordlaks Produkter.

Videre har påtalemyndigheten hentet inn data og avhør i forbindelse med biomassekontroll på to lokaliteter i Troms fylke tilbake til 2013 og 2015.

Selskapet avviser anklagen.

– Nordlaks er ikke kjent med forhold som skulle tilsi at det er grunnlag for kjennelsene som ligger til grunn for etterforskningen.

- Vi har som kjent gjennom media hatt en til dels omfattende dialog med myndighetene om disse forholdene tidligere, og er overrasket over at det nå kommer til etterforskning.

- Vi vil som alltid samarbeide med myndighetene og bidra til at de får tilgang til den informasjonen de ber om, avslutter Merete Kristiansen pressemeldingen.

Nordlaks oppdrett og Nordlaks produkter sin produksjon vil ikke bli påvirket av etterforskningen, forsikrer selskapet.