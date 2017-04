Nå er bærekablene på plass

Arbeidet med å strekke delkablene over fjorden startet i begynnelsen av februar, og etter drøye to måneders arbeid er dette arbeidet ferdig nå.

Delkablene er strekt én og én over fjorden, fra Øyjord mot Karistrand på narviksiden.

Fra delkabler til hovedkabel

Nå som alle delkablene er på plass, starter jobben med å binde sammen delkablene til en sirkulær form ved hjelp av en hydraulisk presse. Deretter vikles hele kabelbunten med en myk galvanisert tråd, slik at den holder formen. Utenpå der legges det etter hvert også en armert tape til beskyttelse mot vær og vind.

Selv om kablene ligger tett, er det fortsatt cirka 20 prosent hulrom i bærekabelen. Kablene avfuktes ved at det kontinuerlig blåses tørr luft fra et avfuktingsanlegg gjennom kablene.



På bærekablene festes kabelklemmer som også er fester for hengestengene som skal holde brudekket oppe. Disse hengestengene skal etter planen monteres i løpet av sommeren/høsten.

