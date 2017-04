Fem vil bygge fortau

Fylkesveg 6 Hagebyveien er en vei med relativt stor trafikk, både av bilister og myke trafikanter. Ved å bygge et fortau langs denne strekningen vil det bli tryggere for gående og syklende i området. Det er i første omgang planlagt å bygge ca. 1,6 km fortau langs Hagebyveien, mellom Sama og Trondenesveien, skriver vegvesenet i en pressemelding.

Harstadpakken er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, og bortsett fra kollektivsatsingen er dette det største fylkeskommunale prosjektet i Harstadpakken.

- Jeg er derfor svært fornøyd med at vi nå nærmer oss igangsetting, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B Prestbakmo (Sp) i meldingen.

God konkurranse

– Vi er godt fornøyd med konkurransen, og tilbudene er innenfor prisoverslaget vi gjorde tidligere, sier Hans-Arne Haugland, prosjektleder i Harstadpakken.

Dette er entreprenørene som leverte tilbud innen fristen:

PEAB Anlegg 97.502.496,43,-

Consto Anlegg Anlegg Nord 78.479.802.-

Leminkainen Norge 69.086.943,39,-

Tore Magnussen & Sønn 95.606.251,50,-

NCC 82.937.535,-

Alle summene er eks. mva.

Tilbudene skal nå kontrollregnes før man velger entreprenør. Arbeidet starter opp i løpet våren.

Omfattende arbeid

Ifølge vegvesenet er det et omfattende arbeid som skal i gang. Kontrakten omfatter bygging av blant annet fortau, asfaltering av kjøreveg, betongstøttemurer, natursteinsmurer, garasjer, holdeplattformer for buss, vann- og avløpsanlegg og veilysanlegg.Arbeidet omfatter også omlegging av elkraft-, tele- og fiberkabler samt etablering av nytt overvannssystem med gatesluker, sandfangs-kummer og transportledning for overvann.

Vil gi trafikale utfordringer

"Det er stor trafikk langs Hagebyveien, både av kjøretøy og av skolebarn og andre myke trafikanter. Anleggsarbeidet skal ta hensyn til dette, og legge til rette for at trafikkavviklingen skal gå forsvarlig", forsikrer vegvesenet.

Trafikantene må likevel være forberedt på at det blir trafikale utfordringer i hele denne perioden, understrekes det.

Det ligger et stort antall boliger langs denne veien, det legges opp til å opprettholde adkomst til alle boligene. Likevel kan noen miste oppkjøringen eller blir anvist til en annen plass, mens arbeidet pågår. Dette vil avtales direkte med den enkelte grunneier, skriver de.

Folkemøte og informasjon

"I slutten av april vi ha en mer detaljert framdriftsplan som vil omhandle anleggsarbeidet, og da vil vi informere bredt om dette, både gjennom et åpent folkemøte og gjennom nettsider, sosiale medier og informasjonsark. Dato for folkemøte annonseres nærmere", påpekes det.

Fremdrift

Vegvesenet tar sikte på at arbeidet starter opp i løpet av våren og er ferdig i løpet av høsten 2018.