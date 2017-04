– Neste blir en cello

3D-printing

3D-printing er en hurtig prosess som lagvis bygger opp en prototype eller modell. Prosessen tilføyer lag for lag nytt materiale i flytende form eller pulverform og fikserer dette i den ønskede konturen. Prosessen styres av et dataprogram, og foregår i spesielle prototypemaskiner som også kalles 3D-skrivere.

Forutsetningen for å kunne produsere en prototype på en 3D-skriver er en 3D-datafil av den delen som skal lages. Fordelen med 3D-printing er at man ut fra 3D-datafilen kan lage en fysisk del raskt og kostnadsgunstig, og uten bruk av støpeverktøy. 3D-printing skiller seg fra andre typer produksjon ved at den ikke benytter noen form for kutting eller drilling.