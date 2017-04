En rett venstre

Torsdag i forrige uke var det innflyttingsfest i det nye Statoilbygget i Harstad. Det ble en fest og innvielse i optimismens tegn, og med Statoil-topper og utenriksminister Børge Brende til stede, ga ordfører Marianne Bremnes klar beskjed om at nå er det Nord-Norges tur til å få en del av oljekaken.

Hadde Venstre fått styre AS Norge, kunne imidlertid Harstad-ordføreren spart seg denne bestillingen. Ei heller ville det vært noen lys fremtid for det nye signalbygget i sentrum av Harstad. Strengt tatt burde Statoil da ha blitt i Medkila, i påvente av en nær forestående beskjed om at sistemann slukker lyset.

Helgens landsmøte i Venstre bærer nemlig bud om hva som er i vente dersom partiet, med oppslutning godt under sperregrensen, får sterk innflytelse i norsk politikk. Mot partiledelsens vilje ble miljøprofilen tatt et altfor langt steg videre ved å gå inn for å stanse 24. konsesjonsrunde som åpner for oljeleting lenger nord i Barentshavet, helt opp til iskanten. Dette skjedde etter at landsmøtet, med et knappest mulig flertall, stemte ned en enda mer ytterligående formulering om å si nei til alle fremtidige letelisenser.

Helgens landsmøtevedtak vil neppe få noen praktisk betydning. Regjeringen har nettopp sendt konsesjonsrunden ut på høring, og saken skal ikke innom Stortinget. Derfor har også partileder Trine Skei Grande innsett at dette løpet er kjørt.

Signalet fra Venstre er imidlertid så sterkt og så alvorlig at det bør påkalle en en helt nødvendig realitetsorientering, spesielt blant de yngste kreftene i partiet. Venstre tar klimatrusselen alvorlig, og det er det vanskelig å kritisere. Men å tro at vi legger best til rette for den grønne omstillingen ved å avvikle de viktigste kompetanse- og verdiskapningsmiljøene før det er nødvendig, er urovekkende naivt. At vi trenger inntektene er én ting. Men det grønne skiftet skal også finansieres, og i omstillingsprosessen er vi helt avhengig av kompetansen og erfaringen fra den kunnskapsintensive olje og gass-næringen.