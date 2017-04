Aun-veien kan bli stengt

Politiet minner om stor snøskredfare i distriktet.

– Faren er spesielt stor i Sør-Troms og Ofoten. Her er det faregrad 4, heter det fra politiet, som ber om at den som utløser skred melder fra om dette på tlf 02800 selv om det ikke er noen forulykkede i raset.

Store nedbørsmengder og økt sannsynlighet for snøras er også grunnen til at vegvesenet minner om mulig stenging av Aun-veien. Fylkesveien er en rasutsatt strekning med flere registrerte snø- og steinras de siste årene.



- Nedbøren er meldt som regn, og kombinert med de store snømengdene vi har fått den siste tiden er det en forholdsvis stor risiko for at dette kan mette snøen og føre til snøras, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Tor-Ivar Johnsen.

Harstad kommune er varslet om den mulige vegstengingen.

Stenges for all trafikk

Det er fortsatt usikkert om det blir nødvendig å stenge vegen, men hvis det besluttes å stenge vegen så vil dette i første omgang være aktuelt fra klokken 17 i dag til klokken 06.30 tirsdag morgen.



- Vi stenger ikke vegen med mindre vi anser det som nødvendig. Vi forstår at dette skaper usikkerhet blant de som bruker denne vegen, men vi velger å varsle om dette nå slik at folk har en sjanse til å komme seg hjem etter arbeid også videre, sier Johnsen.



Situasjonen følges tett og det kan bli aktuelt å utvide vegstengingen.