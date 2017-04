Aksjon mot arbeidslivskriminalitet i Lofoten

Arbeidstilsynet, Skatt Nord, Nav Kontroll, Fiskeridirektoratet og Politiet i Nordland, med støtte fra Politiets utlendingsenhet, gjennomførte tirsdag 28. og onsdag 29. mars en felles aksjon rettet mot arbeidslivskriminalitet. Det ble kun avdekket to utenlandske arbeidere som ikke hadde arbeid- og oppholdstillatelse i Norge.

- Vi er meget tilfreds med resultatet av denne A-krimaksjonen, sier Harald Jakobsen i politiet i Nordland. I løpet av den to dager lange aksjonen, hvor til sammen 11 ulike bedrifter i fiskeribransjen har blitt kontrollert, er det kun avdekket to utenlandske arbeidere som ikke hadde arbeids og oppholdstillatelse i Norge.

- Politiet har opprette utvisningssak på de to arbeiderne som ikke har lovlig opphold i Norge. I tillegg vil det bli opprette sak mot bedriften som hadde de to i arbeid, forteller Jakobsen.

– Vi har mulige avvik

Arbeidstilsynet kontrollerte de ansattes kontraktsforhold, lønnsforhold, arbeidstid, boforhold og sikkerhet. De er spesielt opptatt av at de mange utenlandske arbeidstakerne som er her i sesongen har gode og trygge forhold på arbeidsplassen.

- Vi har mulige avvik på krav til arbeidstid, innkvartering, allmenngjort lønn og bruk av personlig verneutstyr, forteller John Arve Skarstad, tilsynsleder i Arbeidstilsynet. Den innhentede dokumentasjon granskes nå og avvik vil bli fulgt opp med vedtak om pålegg.

NAV på sin side har så langt ingen indikasjoner på trygdesvindel ved de kontrollerte bedriftene, men utelukker ikke at det kan komme saker som følge av analysene i etterkant.

Felles innsats er viktig

– Under tverretatlige kontroller avdekker vi ofte tilfeller der arbeidstakere jobber svart og samtidig mottar trygd. Vi er svært fornøyd med at vi så langt ikke har sett det etter denne kontrollen, sier avdelingsdirektør for NAV Kontroll Nord, Jannike Syse.

Fiskeridirektoratet fokuserte på forhold som gjelder mottak, produksjon og omsetning av fangst, men har så langt ikke noen indikasjoner på brudd knyttet til dette.

Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet er et viktig bidrag i å bekjempe og forebygge ulovlig forhold i arbeidslivet. Alle fem etatene er godt fornøyd med at hovedinntrykket fra de kontrollerte bedriftene er at de i stor grad følger reglene for arbeidslivet.