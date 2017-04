«Mamma Haiti» besøker Frelsesarmeen i Harstad

Da Haiti falt i hendene på væpnede bander i 2004, ble utlendinger evakuert i all hast. Men ei norsk kvinne holdt stand; frelsesarmé-major Anne Kristine Herje fra Åfarnes i Møre og Romsdal.

Legende

Herje er det nærmeste Frelsesarmeen kommer en levende legende. Hun har 40 års utenlandstjeneste bak seg etter at hun 24 år gammel reiste ut til fattige land i Mellom-Amerika.

Senere fikk hun ordre om å dra til Haitis hovedstad, Port-au-Prince.

Barnehjemmet «Lykkens hjem» (La Maison du Bonheur) ble hennes arbeidsplass frem til pensjonsalderen. Til enhver tid hadde hun hovedansvaret for i overkant av 50 haitiske barn og ungdommer som bodde på hjemmet samt ytterligere 120 barn som var tilknyttet senteret gjennom andre former for hjelpetiltak. I 2010 rammet et jordskjelv Haiti og alle bygningene ble ødelagt. Barnehjemmet ble gjenoppbygd som familiesenter, der familiene får oppfølgning og barna blir boende hjemme.

Vernet i plyndringen

Omgitt av åpne kloakk-grøfter, trange smug, falleferdige rønner og en militærleir ligger barnehjemmet, som en oase midt oppi elendigheten. Mens det utenfor murene var militærkupp og kuppforsøk, blodige henrettelser i gatene og amerikansk militær-intervensjon, hersket freden innenfor. Og barnehjemmet ble spart av de væpnede bandene. Kanskje var det fordi hjemmet hadde hatt åpne dører for alle, uavhengig av sosial eller økonomisk status.

– Vi kan ikke plyndre barnehjemmet, for når alt dette er over er det bare Frelsesarmeen vi har igjen, ble det uttalt.

Bejublet major

Den beskjedne Herje bruker små ord om sin innsats. Til gjengjeld har både Frelsesarmeen og det norske samfunnet slått på stortromma for henne.

Hun er en av få nordmenn som har fått «The Order of the Founder», den internasjonale Frelsesarmeens høyeste utmerkelse. Videre har hun blant annet fått St. Olavsmedaljen av Kong Harald V, blitt kåret til Årets romsdaling 2004 i forbindelse at hun kom hjem som pensjonist, og fått Blanche Majors forsoningspris.