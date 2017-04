Vann både gir og tar liv

Akkurat nå er det en kritisk tørke i flere afrikanske land. Over 660 millioner mennesker må drikke urent vann.

– Mange vil si at det ikke er vår oppgave å sikre rent vann til folk i andre land, men som kirke er vi del av en verdensomfattende bevegelse, og vi i Harstad skal ta vår del av ansvaret, sier Punsvik Øygard.

Landsdekkende aksjon

Fasteaksjonen blir arrangert i byer og bygder over hele landet, og det er i år den 50. gangen at Kirkens Nødhjelp arrangerer aksjonen. I år er også Fasteaksjonen den diakonale delen av Den norske kirke sin markering av at det er 500 år siden den lutherske reformasjonen skjedde.

– I fjor ble det samlet inn 100 239 kroner totalt i Harstad kommune. Det er vi veldig godt fornøyd med, men det hadde jo vært moro å samle inn enda mer i år, sier Øygard i en pressemelding.

– Det er i kriser at tilgangen til vann er ekstra kritisk. Om vi bygger brønner i vanlige tider, så er det flere mennesker som får tilgang til rent vann når en tørkekrise slår inn, slik den gjør i Somalia, Sør-Sudan og landene rundt Tsjadsjøen akkurat nå, sier Hanne Punsvik Øygard i Harstad menighet.

Urent drikkevann

Kirkens Nødhjelp jobber alle disse stedene, og i fjor fikk organisasjonen inn 34 millioner kroner under sin fasteaksjon. Pengene sørger for at mange tusen mennesker får tilgang til rent drikkevann, og på den måten redder menneskeliv.

– Det er stort å få være en del av en landsomfattende aksjon, der menigheter over hele landet går sammen om å gi flere rent vann, opplyser Punsvik Øygard.

– Diakoni er en helt sentral del av en kirke sin virksomhet, og Kirkens Nødhjelp er stolte av å være det diakonale delen av 500-årsmarkeringen av reformasjonen. Vi vet også at dette jubileet blir feiret i kirker i landene hvor vi driver med nødhjelp og bistand, og det er fint å se hvordan tro kan bygge bruer, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Over hele Norge vil bøssebærere banke på dører fra den 2. til 4. april slik at flere kan få rent vann. Gjennom de 50 årene Fasteaksjonen har blitt arrangert har en million nordmenn gått med bøsser, og flere hundre tusen mennesker har fått hjelp på ulike vis.

I år er det rent vann som står i sentrum, for selv om rent drikkevann er en rett alle mennesker har, så er det likevel millioner av mennesker som ikke har tilgang til slikt vann i dag.

– Det har menighetene i Harstad tenkt å gjøre noe med sammen med Kirkens Nødhjelp. Vi vil besøke så mange hjem som mulig, slik at flest mulig kan få sjansen til å støtte Kirkens Nødhjelps arbeid, og at flere på den måten kan få rent drikkevann, sier Øygard.