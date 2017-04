– Dette har de glede seg til

Kristine Øseth (24) er instruktør for de rundt 20 unge danserne som lørdag formiddag hadde tatt turen over fra Borkenes til Sjøkanten senter.

– Jeg gleder meg til å danse, sier Kaia Gabrielsen (6).

– Kaia er den yngste danseren i gruppa som øver en gang i uka ved mellomtrinnet på Borkenes skole. Vi har tre forskjellige grupper som øver der en gang i uka, sier Øseth, som har vært engasjert som danselærer ved kulturskolen i Kvæfjord i snart to år.

Hun kan fortelle at det er en spent gjeng med dansere som lørdag var på plass i lokalene til Skoringen i Sjøkanten senter.

– Dette har de sett fram til. Det er i forbindelse med markeringen av barnas uke her ved senteret at vi er invitert til å danse. Det er andre gang at vi viser fram dans her i senteret. I dag skal også de på prøve seg å gå mannekeng for vårens nye sko for de yngste, forteller Øseth.

De unge danserne fra skapte fin stemning for dem som overvar fremførelsen lørdag formiddag. Her var det mange stolte foreldre som fikk seg flink unge dansere utfolde seg i hiphop og andre rytmer.

– Jeg synes det var moro, sier Aleksander Bjørbakk (10), som danset solo foran de andre danserne i en av dansenumrene.

– I dansegruppa har vi deltakere fra seks år og opp til 17 år, sier Kristine Øseth, som selv gikk på danseskole ved Harstad kulturskole. Da hadde hun Silje Andreassen som instruktør.