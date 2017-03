Vil ha fortgang i rassikringen

Dette skriver fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestakmo i en pressemelding.

– Innfartsveien til Nord-Norges største by og flere steder i Troms er rammet av ras og rasfare, og det er selvsagt ikke første gang. Det handler om liv og sikkerhet, det handler om næringstransport, det handler om muligheten til å leve og bo i hele landet, i by og bygd.

– Nå må regjering og storting ta ansvar og prioritere 48 milliarder i Nasjonal Transportplan 2018-2029, ikke 24 milliarder som lekkasjene tyder på, krever Prestbakmo.

Han minner om at flere fylkesveier i Troms har vært - eller er stengt på grunn av ras eller fare for ras,

– E8 inn til Tromsø var stengt på grunn av ras og E6 Kvænangsfjellet er stengt på grunn av fare for ras.

– Det viser at regjering og storting må legge et helt annet nivå på nasjonale rassikringsmidler for riks og fylkesveier når NTP 2018-2029 behandles, enn det foreløpige lekkasjer tyder på, sier han.

– Behovet for rassikring på veier med middels eller høy rissiko i Nord-Norge er på 18 milliarder (fylkesveg 11 mrd og riksveg 7 mrd).

– Lekkasjene fra regjeringen tyder på at det de neste 12 årene totalt skal bevilges 24 milliarder til rassikring i hele landet.

– De 9 mest skredutsatte fylkeskommunene har gjennom nasjonal rassikringsgruppe vært tydelig på at det trengs et løft på 48 milliarder de neste 12 årene, mener fylkesråden.