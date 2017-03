Tester badestolene

– Da det nå er blitt så stort fokus på vinteren og all snøen her oppe i nord og hilsener til Sørlandet. Så ønsker jeg dermed å dele et bilde jeg og venninnen min tok allerede så tidlig som 31. januar, sier Linn Johnsen fra Harstad.

Hun og venninnen, Annette Jakobsen, sendte bilde på nyttårsaften fra Harstad til venner i sør, melder hun.

I den siste uken er det mange som har sendt en hilsen fra snødekte fotballbaner til verandaer. Lett kledd i shorts mens snøen står meterhøy i bakgrunnen.

En returhilsen fra nord til de kjente og ukjente på de sørligere breddegrader som elsker å legge ut bilde av vårblomster og utepils i de sosiale medier.

Det går mot en noe mild værtype i nord i starten av neste uke viser prognosene til yr.no. Hele 5-6 plussgrader.