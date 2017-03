Hærverk på buss

Begge hjulene på Kveøyfjordbussen, en Mercedes minibuss, løsnet på vei ned en bakke på vei mot Straumen.

– Jeg så i speilet at et hjul kom trillende etter meg. Like etter løsnet det andre hjulet, forteller Larsen, som til daglig kjører skolebarn fra Kveøya til Sørvik. Og elever til Rå den andre veien.

– Episoden fant sted fredag morgen på vei tilbake fra Sørvik i 08.00-tiden. Jeg hadde levert tre skolebarn. Hadde heldigvis ingen barn i bussen da hjulene løsnet, sier Larsen, som sjekket hjulene og bilen sist onsdag.

– Jeg er sikker på at det har vært besøk utenfor huset hjemme på Kveøya i tretiden om natta. Da våknet jeg av noen lyder, uten at en gjorde noe videre med det, sier Larsen. Fredag publiserte han bildene av minibussen på Facebook.

– Etter at jeg fikk summet meg fredag morgen ringte jeg etter Falck. Han slet med å få av en mutter på alle de andre hjulene. Det andre busshjulet bak hadde også lite luft.

– Mannen på bergingsbilen er ikke i tvil om at noen må ha løsnet på mutterne på det ene siden bak. På de andre sidene satt mutterne meget godt fast, forteller Larsen. Han er glad for at han fortsatt er i live etter den ubehagelige opplevelsen.

– Hadde jeg kjørt over snøskavlen på stedet der jeg holdt på å gå ut, hadde bilen blitt smadret i noen robuste grantrær, opplyser buss-sjåføren.

Larsen er ikke ukjent med hendelser i trafikken. Han har tidligere opplevd at en campingvogn landet på taket til sin egen bil. Han har også havnet under et vogntog og fått taket skrellet av.

– Jeg har tydeligvis ni liv. Hendelsen fredag morgen var drøy. Vet ikke hvem som kan ha vært på gården for å løsne på hjulene eller stjele diesel fra en tank jeg har stående.

– Jeg har ingen anelse om hvem det kan være som stå bak dette. Derfor har jeg ikke meldt saken til politiet, sier Willy Larsen.

I helgen får skolebussen hvile. Den er fikset hos Mercedes-forhandleren i Harstad.

– Mandag morgen kommer jeg til å gå en ekstra runde rundt bussen for å sjekke at ingen har vært ute på ferde med skrusaker, sier Willy Larsen.