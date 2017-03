– Vi skal få VG-lista hit

– For å lykkes med det i år, må vi skape masse liv, røre og et stort engasjement i sosiale medier. Derfor ber vi alle Harstads innbyggere, uansett alder, om hjelp, sier Torbjørn Furu.

– Det er viktig at folk følger oss på Facebook og Instagram, er engasjerte og selv tar initiativ. En jury vil vurdere summen av engasjement og kreativitet, og ut ifra dette velge det stedet som utmerker seg best, sier Gustafsson.

Konkurransen består av første og andre runde. I første runde er alle byene med. Denne runden varer tre uker, fra mandag 20. mars til søndag 9. april.

– Det betyr at vi har kun få dager igjen før vi får vite om vi går videre. Den andre kalles finalerunden, og her vil kun seks av 151 byer og tettsteder i landet komme med, sier Furu.

– Dette er en kamp som hele Harstad må kaste seg med på, og alle fra barnehager til bedrifter kan bidra. Sammen med Stamina lagde vi video med en liten hyllest til Ariana Grande som har vært med å prege VG-lista topp 20 det siste året og vi håper at det blir populært, sier Furu.

– Vi får et eget tema fra arrangøren, og fra 29. mars er dette tema et hjerte. Man oppfordres til å ta bilde eller video som er knyttet til et hjertemotiv eller tagge oss #extravglistatilharstad. Det er kun din egen kreativitet som setter grenser for hva du kan sende inn, sier Gustafsson.

I 2014 det var Sortland som vant kampen om VG-lista, og dette ble en stor suksess i vesterålsbyen.

– Vi analyserte hva Sortland gjorde for å vinne, og jeg tror at vi vil gjøre det enda bedre her i Harstad. Vi er sikre på at det er svært mange her i byen og distriktet som gjerne skulle sett at VG-lista kommer hit, sier Furu.

– Det hadde blitt både spennende og kult å ha fått alle de mest kjente artistene samlet på en scene i Harstad sentrum, sier en drømmende Gustafsson.