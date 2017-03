Heggen-russens engasjement under innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft ble lagt merke til av Kreftforeningen.

Onsdag fikk årets russekull ved Heggen videregående skole beskjed om at de ble kåret til vinnere av gullminibøssen blant alle videregående skoler i Troms.

Rektor Ole Martin Linaker ved Heggen videregående skole mektig imponert over innsatsen til årets russekull.

Imponerende

– Det har vært utrolig gøy fra skolens side å registrere den innsatsen elevene har lagt for dagen under årets aksjon. Denne aksjonen er basert på frivillighet, der mesteparten av aktivitetene er lagt til elevenes fritid på kveldene.

– Fra skolens side prøver vi så godt som mulig å bidra med å legge til rette slik at elevene som deltar rundt aksjonen får den hjelpen de etterspør.

– At de ender opp med et så godt resultat er imponerende, og viser at de har jobbet hardt og målbevisst for å nå dette resultatet, sier Ole Martin Linaker.

Tonje Isabell Isaksen har etter åtte år som lokal leder for aksjonen ikke tenkt å gi seg med det første.

– Jeg blir bare mer inspirert av å jobbe sammen med så entusiastiske ungdommer. Nå er målet til neste år allerede satt. Vi skal slå dette resultatet, sier hun.

Smittsom entusiasme

Juryen hos Kreftforeningensom kårer vinnerne av gullminibøssa hadde følgende begrunnelse for å utpeke Heggen som vinnere:

– De har mobilisert på en utrolig imponerende måte, og det vises på det historiske resultatet. De høster også mye ros for sin smittsomme entusiasme, som vi håper neste generasjon lar seg inspirere av. Ingen i Nord-Norge fikk inn mer Vipps-kroner enn denne skolen.

Vanvittig bra

Russens innsamlingsleder, Nina Fredheim, peker på det store antall bøssebærere som en viktig årsak til at de klarte å samle inn så mye penger.

– For oss var det ikke først og fremst en konkurranse om å slå Stangnes videregående skole, men heller et mål om å slå fjorårets resultat på om lag 170.000 kroner. At begge skolene endte opp med et resultat på like over 250.000 kroner er bare helt vanvittig bra. Mange bøssebærere og det at vi har vært synlig i flere sammenhenger, har nok bidratt til dette resultatet, sier Fredheim.