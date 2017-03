Presis til åpningen av det nye Statoil-bygget eller Kaarbø-bygget i Harstad. Bygget bli offisielt åpnet ved 18-tiden torsdag ettermiddag. Like før klappet hurtigruteskipet Trollfjord til kai noen meter unna.

MS Trollfjord skal besøke Harstad på grunn av reparasjoner i baugen. Det var ved 11-tiden onsdag at båten traff kaia hard i Risøyhamn.

Skipet var på tur å legge til kai i Risøyhamn i 11-tiden i formiddag da uhellet var ute.

– Jeg kan bekrefte at MS «Trollfjord» har hatt et sammenstøt med kaien i Risøyhamn. Det er ingen skader på verken gjester eller mannskap, men skipet har fått noen skader over vannlinja, sier pressevakt i Hurtigruten, Øystein Knoph, til iTromsø i går.

Det var i overkant av 350 passasjerer og 74 ansatte ombord da Hurtigruten krasjet. Det er fortsatt usikkert hva som vil skje med passasjerene. Etter det HT erfarer ble passasjerer sendt med buss til Andenes, der de ble flydd sørover.

Etter de opplysninger Harstad Tidende sitter inne med skal nå baugen sveises ved kai i Harstad. Det skal være beregnet at båten vil ligge ved kai i Harstad i en uke.