Premiedryss til Harstad-fotografer

Fotografene på Smilehullet i Harstad fikk sist helg tre bilder premiert i Norges største konkurranse for fagfotografer, i regi av Norges Fotografforbund.

Det ble i år utdelt 1 gull, 4 sølv, 32 bronse og 73 hederlige omtaler.

Fotografene på Smilehullet i Harstad kunne avslutte kvelden med totalt tre premierte bilder.

Sara Heikkilä fikk 78 poeng og ”hederlig omtale” for sitt bilde Historien om Karl. Heikkilä fikk også 74 poeng og ”antatt” for sitt bilde Vilja. Sistnevnte fikk også 76 poeng og ”hederlig omtale” under laugskonkurransen til Nord-Norges Fotograflaug i januar.

Smilehullets lærling Daniel Skog fikk 70 poeng og ”antatt” for sitt bilde The Edge.

– Det er veldig hyggelig å få tre bilder premiert i en profesjonell konkurranse, forteller Heikkilä.

– Det er en solid bekreftelse og et bevis på at vi holder et høyt faglig nivå, fortsetter hun.

Norges Fotografforbunds landskonkurranse