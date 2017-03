HMS-prisen til Kvæfjord kommune.

Det skjedde på årsmøtet til Sør-Troms HMS-tjeneste torsdag.

– Prisen for 2016 går til en bedrift som har jobbet utrettelig med helse, miljø og sikkerhet over flere år. Dette er en bedrift med mange ulike arbeidsområder, og et sammensatt risikobilde, opplyser Hege Wulff Larsen, som er bedriftsfysioterapeut i Sør-Troms HMS.

– De har over tid jobbet godt med å få på plass gode systemer for HMS arbeidet, så som utarbeidelse av retningslinjer, rutiner, risikokartlegginger både i forhold til fysisk, psykisk og organisatorisk arbeidsmiljø samt at de har fokus på lederopplæring og opplæring av verneombud. De har stort fokus på kartlegginger av det psykososiale arbeidsmiljøet, og ser viktigheten av å tilby kurs og opplæring til de ansatte.

– Bedriften er IA bedrift og jobber godt med sykefravær, trivsel og har fokus på tilrettelegging av arbeidsplassen for sine ansatte. De har også stort fokus på ivaretakelsen av og tilrettelegging for gravide ansatte. Dette er en bedrift med mange ulike enheter, og ledere på mange nivåer som jobber godt med HMS.

Bedriften har en lang historie sammen med oss – de har vært medlem i 22 år. Mye godt arbeid er lagt ned og vi håper at denne HMS-prisen kan inspirere til fortsatt fokus på godt HMS-arbeid, opplyser Wulff Larsen.

Prisen utdeles til en av Sør-Troms HMS-tjeneste sine 113 medlemsbedrifter .

– Påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet.Vi håper prisen kan være motiverende for andre bedrifter – at den kan være noe å strekke seg etter.

Juryen består av hele HMS-teamet i Sør-Troms HMS-tjeneste, opplyses Sør-Troms HMS.

Vi gjør våre observasjoner og dokumentasjoner over tid. Vi vektlegger følgende momenter:

• Systematisk arbeid med HMS.

• Kartlegging av risikofaktorer og at det utføres regelmessige vernerunder.

• Det tas tak i utfordringer i arbeidsmiljøet – både store og små.

• Ser verdien av forebyggende arbeid.

• Inkluderer medarbeiderne i HMS-arbeidet.

• Arbeidsmiljøet utvikler seg positivt.

HMS-prisen er ikke nødvendigvis en utmerkelse for å ha en perfekt bedrift med glimrende arbeidsmiljø – men like mye for bedrifter med utfordringer som de på sin måte prøver å gjøre noe med, og som gir langsiktige positive resultater.

De nominerte til HMS-prisen 2016 var;

• Norconsult AS.

• Skånland kommune.

• Kvæfjord kommune.