Familiefilm fra Nord-Norge

Filmen handler om ti år gamle Oskar som noe motvillig tilbringer sommerferien på gården til bestefaren. Sommeren skal likevel vise seg å bli innholdsrik når han møter Levi som bor i nærheten med den nærsynte hesten sin. Sammen legger de en vill plan om å ro til Amerika.

Torfinn Iversen fra Sortland debuterer med langfilmen Oskars Amerika, som er den første originalskrevne barnefilmen i Norge på seks år.

Oskars Amerika er spilt inn i Nord- Norge, på FilmCamp i Målselv og på Andøya.

I filmen brukes en gammel campingvogn som en del av scenografien, og denne er det duoen Petter Bratland og Torgeir Riise i Rampestrek som fikk i oppdrag å dekorere/ramponere, alt etter hvordan man ser det.

– Det var et veldig artig oppdrag, og spennende å få prøve seg på en ny type uttrykksform» sier Torgeir Riise i Rampestrek.

De trekker også frem at det var ekstra kult å kunne bidra i en nordnorsk filmproduksjon.

Både Aftenposten og Cinema triller terningen til 5 for «Oskars Amerika», og beskriver den henholdsvis som en nydelig feelgoodfilm, og en søt og sjarmerende film for barn og unge som passer like godt for voksne.

Avisa iTromsø skriver: «Det finnes ikke mange nordnorske familiefilmer som virkelig har slått fra seg gjennom historien. «Oskars Amerika» kommer nok heller ikke til å stå igjen i historiebøkene som en storslått berikelse innenfor sjangeren, men er på ingen måte noe bomskudd.»

Filmen konkurrerte om den høythengende Krystallbjørnen for beste barnefilm under en av verdens viktigste filmfestivaler; Berlinale – Berlin Internasjonale filmfestival.