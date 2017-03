Dette betyr bare én ting: Snøfall

Snøbygene ligger i kø i havet i nord. Det gjorde de mandag, det gjør de i dag, i morgen og torsdag.

Snø er stikkordet for de to nordligste fylkene, og det er mulighet for rikelige mengder, noe vi fikk allerede sist natt.

Det er stor snøskredfare i Sør-Troms. Det polare lavtrykket med bygevær kan gi store lokale forskjeller. Oppfordringen er å være svært varsom i leområder med nysnøflak. Naturlig utløste skred forventes.

Bygeline

Natt til tirsdag kom det relativt mye snø enkelte stedet i Harstad-området. Kanskje opp mot 15 cm.

– Om det kommer 15-20 cm hver dag, kan vi ikke fastslå, sier meteorologikonsulent Odd Ivar Olsen ved Vervarslinga i Tromsø.

– Det går ikke an å anslå hvor mye nedbør det er i bygene, men vi ser nå en bygelinje som går fra Svalbard og ned mot fastlandet. Der er det mer nedbør enn i bygene ellers.

Tirsdag morgen befant bygelinjen seg i Nord-Troms.

Varselet

I dag blir det nordvest liten og periodevis stiv kuling. Og snøbyger.

Onsdag ventes det nordvest frisk bris utsatte steder. Og snøbyger.

Torsdag for det meste vestlig eller nordvestlig vind, først på dagen til dels liten kuling. Og snøbyger.

Trøsten er at det fra og med fredag ser ut til å bli opphold.