Vurderer universitets-organiseringen

Mandag er det universitetsstyremøtet i forbindelse med behandling av saken om fremtidig organisering av fag og campus ved UiT.

Formannskapet i Harstad vil at Universitetene i Harstad, Narvik og Alta skal likebehandles i den framtidige organiseringen av UiT. Det kan i verste fall føre til at UiT Narvik mister sin status som fakultet.

Narvikfolk raser mot Harstad Narvikfolk er frustrert og forbannet, og føler seg dolket i ryggen av Harstad-miljøet.

Det endelig vedtak i saken skjer på universitetsstyremøte i juni 2017.

Møtet mandag handler mest om måten universitetet skal arbeide mot frem til styremøtet i juni.

Politikerne om fremtidig organisering av UiT: Krever likebehandling Politikerne krever at UiT Harstad skal behandles likt med campusene i Narvik og Alta.

Du kan se hele styremøtet her.

Anne Husebekk sier hun håper styret vedtar videre utredninger, og at det ikke binder universitetet før vedtaket i juni. Tidligere har hun sagt følgende:

- – Styret bestilte en ekstern evaluering av organisasjonen der det konkluderes med at vi ikke har kraftig nok styringsevne. Nylig ble to rapporter offentlige, en knyttet til faglig organisering og en til campusorganisering. Disse rapportene er nå ute på høring. Det har skapt mye engasjement, og noen vil nok si uro. En av modellene som blir diskutert innebærer færre fakulteter, noen av eksemplene i rapporten innebærer at juss ikke skal være et eget fakultet eller at kunst ikke skal være et eget fakultet. Enkelte mener at et fakultet er eneste måte å ha innflytelse i organisasjonen. Det mener jeg ikke er korrekt. Vi kommer til å gjøre justeringer. Det er ennå ikke klart om det blir små eller bli store endringer.