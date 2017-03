Vil øke Heimevernet til 50.000 soldater

Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne mener en slik nødvendig er helt nødvendig for å sørge for tilstrekkelig lokal og nasjonalt sikkerhet. Hun understreker at regjeringens nedbygging av Heimevernet må stanses og reverseres.

– Mens regjeringen nå jobber med å avvikle Sjøheimevernet og redusere Heimevernet med 7000 soldater, vil vi gjøre det motsatte. Vi vil styrke Sjøheimvernet og bygge opp Heimevernet til 50.000 soldater. Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler ved beredskapen i Norge, samtidig som det når er 40 prosent flere kritisk viktige objekter som trenger sikring. Når vi trenger mer sikkerhet og beredskap trenger vi flere soldater, ikke færre, fastslår Navarsete.

I dag består Heimevernet 45.000 soldater.

Fullfinansiere

Navarsete viser til at Senterpartiet har foreslått å fullfinansiere dagens Heimevern.

– I vårt alternative statsbudsjett for 2017 foreslo vi å øke bevilgningen til Heimevernet til 300 millioner kroner, slik at vi fullfinansierer Heimevernet og sikrer maksimal trening og opprustning av våpen og utstyr til alle HV-soldatene. Dette er det aller første Norge burde gjøre, og regjeringen må nå øke bevilgningen til HV allerede i revidert statsbudsjett. Det neste som må gjøres så raskt som mulig, er å øke antallet soldater, forteller Navarsete.

– Et trygt Norge er avhengig av et forsvar som er i stand til å håndtere en rekke ulike trusler og kriser, enten dette kommer i form av invasjon, hybrid krigføring eller omfattende og koordinert terror. Fellesnevneren for dette er at vi i større grad må tilstrebe til enhver tid å ha nok menn og kvinner med vilje, evne og kunnskap til å forsvare landet og trygge lokalsamfunnene, sier Navarsete.

– Lite troverdig

Høyres Hårek Elvenes mener Sps løfter har lite troverdighet.

– Faktum er at Heimevernet ble svekket med Senterpartiet i regjering. Under Høyre-Frp-regjeringen er bevilgningene til HV økt, og mannskapene øver mer. Løftene til Senterpartiet har ikke troverdighet, sier Elvenes.