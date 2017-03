Rydder veien hele uken

Det opplyser Tomas Rolland i Statens vegvesen mandag ettermiddag.

Det er ett kjørefelt åpent forbi rasstedet, og trafikken er lysregulert. Det blir begrenset fremkommelighet hele uka, i tillegg må trafikantene forvente at det kan bli stopp i trafikken i kortere perioder, melder Rolland.

Rundt klokken 3 natt til mandag raste tre svære steinblokker, store som biler, ut i veibanen overfor bussholdeplassen ved rundkjøringa på hinnøysiden.

Et svært steinras i natt førte til at riksvei 83 ble sperret for all trafikk ved Tjeldsundbrua.

Statens vegvesen og entreprenør har folk på stedet og har fått geolog fra Narvik. Denne kom rundt klokken 9 og har vurdert stabiliteten i fjellsiden.

Nå er veien åpnet Kan stenges i perioder i forbindelse med opprydning, sier politiet.

Fra i natt har ingen fått kjøre forbi selv om det er et par meters klaring mellom den ene steinblokka og rekkverket.

Må sprenges

Byggeleder i Statens vegvesen, Tor Ivar Johnsen, forklarte tidligere mandag morgen hvorfor:

– Det blir så mye trafikk av våre folk der, at veien vil være stengt i mange timer framover, sa han.

Hvor mange tonn den største steinblokka er, vil Johnsen ikke forsøke å anslå.

– Blokkene som ligger i veien er så store at de må sprenges bort.

Lang omkjøring

Bilister som skulle reise mellom Harstad og Lødingen har kun hatt én mulighet; å kjøre via fergesambandet Refsnes-Flesnes.

De som skal fra fastlandet og mot Lødingen kan kjøre omtrent som normalt.