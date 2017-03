Regjeringen har i lang tid hatt som uttalt mål å styrke behandlingstilbudet til psykisk syke. Det har åpenbart vært, og vil alltid være en riktig og helt nødvendig prioritering. På noen områder har satsingen gitt positiv effekt, men det er dessverre en kjensgjerning at vi fortsatt har en lang, lang vei å gå.

Et bevis for denne påstanden kunne vi lese i Harstad Tidendes lørdagsutgave. «-Mamma skulle vært i live», uttalte tre etterlatte etter en psykisk syk kvinne som valgte å ta sitt eget liv, bare 48 år gammel. De etterlatte setter det tragiske utfallet i sammenheng med at kvinnen kort tid i forveien, mot sin vilje, ble utskrevet fra behandling ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms. -Mamma ble ikke tatt på alvor, hevder døtre og søster.

Denne menneskelige tragedien er i løpet av kort tid det tredje selvmordstilfellet blant pasienter som er under behandling ved DPS Harstad. Og uten å trekke konklusjoner, er det all grunn til å ta en kritisk og grundig gjennomgang. Spørsmålene som må stilles er mange: Er det hold i kritikken om at pasienter ikke tas tistrekkelig på alvor? Hvorfor ble den 48 år gamle kvinnen skrevet ut når hun, ifølge døtrene, tryglet om å få bli? Og hva lå til grunn for konklusjonen om at kvinnens selvpåførte kuttskader i forkant av innleggelsen, var selvskading og dermed ikke et reelt selvmordsforsøk?

Fra senterledelsen forsikres det om at det i etterkant av alle selvmordstilfeller blir tatt en rutinemessig gjennomgang av hva som har skjedd, slik at man kan ta lærdom av det. Tre tilfeller på kort tid aktualiserer imidlertid spørsmålet om det ikke da også er grunn til å ta en gjennomgang av gjennomgangen. Er den kvalitativt god nok?

I 2014 gjennomførte Adresseavisen en omfattende undersøkelse basert på innsyn i 32 tilsynssaker der pasienten hadde tatt sitt eget liv mens de var til behandling. Her ble det avdekket alvorlig systemsvikt, og at de samme feilene gjøres om og om igjen. Det ble i den forbindelse påpekt at mangel på selvmordsrisikovurderinger er den vanligste feilen som blir gjort.

Selv om dette ligger noen år tilbake i tid, er det dessverre ingen grunn til å tro at situasjonen er blitt så mye bedre.