Reisendebåtene i Harstad

En ny næring vokste frem:

Den 50 fot store M/K «Leth» ble bygd for Torleif Jørgensen (1887-1947)i Medkila i 1915, på fjæra rett nedenfor kolonialbutikken og trelasthandelen som far Jørgen Tobias Hansen (1848-1919) drev, Seinere ble kolonialen overdratt en yngre bror av Torleif; Hartvig L. Jørgensen (1897-1958).

Båtbyggere

Vi har ingen konkrete anvisninger på hvem det var som bygde «Leth», men vi vet at det var båtbyggende fiskarbønder både i Medkila så vel som i Kilbotn. Andreas Bergland har fortalt om Ole Frantzen som bodde i Kilbotn. I Medkila vokste brødrene Johan Leonard Markussen (1874-1919)og Mareli Antoni Markussen(1872-1919) opp og lærte seg båtbyggerfaget av sin far Markus Johan Hansen (1839-1932). Det er altså gode grunner for å tenke at det enten kan ha vært Mareli Antoni og hans far Markus Johan, eller bare en av dem som bygde motorkutteren «Leth» i 1915. Vi utelukker Johan Leonard fra dette selskapet, fordi han var formann for snekkerne på Harstad Mek. Verksted (KMV) fra 1907 til 1918. (Se egen artikkel om ham i denne avis for 18. mars 2017).

«Leth» gikk i fraktefart med sild og fisk, inn og ut av fjordene, inntil den ble ombygd for å tjene som reisendebåt. Etter denne vølinga så man kutteren uten annen seilføring enn ei fokk når det høvde slik. «Leth» ble et meget pent fartøy, som i tillegg fikk de bekvemmeligheter en agent satte pris på å få og finne om bord i fartøyet «sitt».

Reisendebåtene

Reisendebåtenes storhetstid var i 1930-åra. I vår region, som i andre deler av Norge var agentenes – eller varegrossistenes «håndgangne menn» sitt verste problem at det var så vanskelig å komme seg fra sted til sted. Det var både begrensede tilbud på offentlige kommunikasjonsmidler og dårlig utbygde veinett. Løsningen ble å bruke reisendebåter. Noen av grossistene anskaffet egen båt, men de langt fleste leide fra private redere i området.

Båt som kommunikasjonsmiddel i et uveisomt farvann var både praktisk og komfortabelt. Mange av forretningene som skulle besøkes/forsynes, lå ved kaiene innover i fjordene og ute på øyene.

Utover mot andre verdenskrig ble det mange av disse båtene langs kysten. Båtene ble staset opp for formålet, og hadde ikke bare rimelig bra bekvemmeligheter, men som regel det beste som var å oppdrive. Båtenes størrelse kunne variere, fra om lag 40 fot og opptil ca. 120 fot. De hadde som regel et mannskap på tre – og kun en passasjer; agenten – den reisende.

Harstad-båter

«Leth» ble tatt i bruk som reisendebåt ved utgangen av 1920-åra. Den ble rigget og pusset, og tatt godt hand om, både av mannskapene og rederen selv; Leif Jørgensen. Han var døpt Torleif, men brukte bare Leif. Fra 1915 drev han med egen slip på eiendommen Purkesletta /Urvold på Gangsås-sida, og solgte oljeprodukter i kommisjon for NEMAK (Norsk Engelsk Mineralolje Aktiekompani) fram til han solgte dette til Norske SHELL og bestyrte deres anlegg til sin død i 1947. Jørgensen var ellers en ihuga båtentusiast og var gjennom livet levende interessert i alt som fløt på havet.

Under dekk fikk «Leth» «ruffen» i hekken og lugar forut samt salong med to soveplasser midtskips. Byssa var bak styrehuset, der all fyring var med ovn for kull.

Motoren var en tosylindret semidiesel på 40 hk. Union, som ble modernisert på Mathiassen-verkstedet i Harstadbotn i 1941.

Som tida gikk økte konkurransen; flere og flere Harstadborgere så muligheten og fikk bygd om kutterne sine til samme formål som «Leth». Våre hjemmelsmenn henviser blant annet til Vegvesenets «Veg» og Rolf Eriksens elektro- og installasjonsforretnings «Sonja» samt «Heisan».

De reisende ble kresne; de kunne forlange det beste, til den pris de syntes fartøyene var verdt. Men derfor ble det også helt nødvendig med dyktig og omgjengelig mannskap. Den reisende skulle dertil vartes opp, så god mat til riktige tider stilte ekstra krav til den «kokekyndige».

Denne virksomheten holdt seg til litt inn på 1950-tallet.

Vi har før vist hvordan Leths endelikt ble, i en artikkel i denne avis den 5. november 2016.