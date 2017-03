Fra stashus til storhotell

Strandgata 9:

Det var stedets største hus og en staselig bygning, oppført av distriktslege Ole Benjamin Schøyen (1845-1921). Han var født i Vinger og døde i Sogndal. I 1887 ble han beordret til distriktslege i Trondenes og virket her inntil han ble konstituert som distriktslege i Sogndal 1894. Han var inngiftet i en meget velstående familie i Bergen, som kanskje kan være forklaringen på at han kunne bygge så stort (og sikkert kostbart) hus i Harstad.

Omgjort

Bygningen ble omgjort til hotell i 1896 da Andreas Leonhard Larsen (1847-1923) kjøpte huset i Strandgata 9 og startet hotelldrift under navnet Grand Hotell. På folkemunne gikk han under navnet «Larsen-Grand». Han utvidet stadig slik at hotellet en tid var blant de største i Nord-Norge.

Da Andreas Larsen døde, overtok sønnen Alfred M. Larsen (født i Dyrøy 1882, død i Harstad 1941) både hotellet og navnet «Larsen-Grand». Han hadde solid merkantil utdannelse fra Norge og utlandet og drev forretning i Harstad i en årrekke – først og fremst rederivirksomhet innen fiske. Også han utvidet hotellet - denne gang med en murbygning som han fikk byggetillatelse til i 1917. Alfred M. Larsen bodde i Øisteinsgate 1, en stor trevilla som kneiset dominerende på bakketoppen rett bak hotellet. Han drev hotellet til 1939. Da solgte han det til Birger og Bergljot Trolie. Sistnevnte var den som hadde ansvaret for hotellvirksomheten. Da enken etter Alfred, Halldis Larsen (1908-1990) flyttet sørover på slutten av 1940-tallet, ble også boligen solgt til Grand og gjorde tjeneste som direktørbolig i mange år.

Bombet

Under krigshandlingene i april-mai 1940 beslagla britiske soldater hotellet, og bakgården ble rammet av tyskernes bombing slik at to britiske soldater omkom og hele murveggen i trappehuset raste sammen. Skaden var imidlertid ikke større enn at tyskerne la beslag på en del værelser etter at de hadde okkupert byen.

Natt til 24. februar 1950 ble hele hotellet ødelagt av brann. Brannen skal ha startet i tilbygget av mur, som var under restaureringasarbeid. Nytt hotell ble oppført i råbetong og sto ferdig høsten 1953.

I 1969 kjøpte Roald Rolness (Eriksen) hotellet. I januar 1977 ble det solgt til et ANS (40%) og Solveig og Erling Utvåg (60%). Etter hvert overtok ekteparet Utvåg hele hotellet og lot det inngå i sin hotellkjede, Nordic-hotellene. De utnyttet store deler av tomta til utvidelse. Deres sønn, Sverre Utvåg, kom inn i hotelldriften da faren døde i 1986, og overtok virksomheten etter morens død i 2007. Grand-navnet ble etter hvert borte ved at hotellet ble innlemmet i en landsdekkende kjede. Men på folkemunne er det fortsatt Grand.