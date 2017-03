Inn i Plan Norges styre

Hun blir ett av 11 styremedlemmer som arbeider for å sikre barn en bedre framtid med et spesielt fokus på jenters rettigheter.

- Vi veldig glade for å få med Safia på laget. Hun er en uredd dame som har foretatt en imponerende reise fra Somalia via Kenya til Norge, hit hun ankom som flyktning i 1992. Safia har reist seg fra vold og undertrykking, til å bli en kjemperessurs for kvinner og barn i Norge. Gjennom sitt aktivistarbeid kjenner hun hvor skoen trykker. Hennes erfaringer vil derfor bli en viktig ressurs for Plan, sier styreleder Jan Erik Korssjøen.

Nøkkelperson

Adbi Haase er spesielt kjent for sitt arbeid for å stoppe kjønnslemlestelse av jenter. Hun har vært en nøkkelperson i det forebyggende arbeidet i flere tiår, og har blant annet vært med på å innføre lov mot kjønnslemlestelse i 1995. Sist bidro hun til regjeringens ”Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse" som ble lansert 8.mars i år.

- Jeg er glad for at min erfaring kan bidra til å styrke Plans arbeid for å sikre alle barns rettigheter. Det gir meg styrke til å jobbe for å stanse tradisjonell skadelig praksis og sikre at alle barn får en trygg oppvekst med mulighet til å utvikle seg, sier Safia Abdi Haase.

Ridder

Den etnisk somalisk- og norskutdannende sykepleieren er i dag bosatt i Halden. Hun har en master i International Welfare and Health Policy fra høyskolen i Oslo og jobber i Stiftelsen Amathea med kvinnehelse og mot kjønnslemlestelse.

Abdi Haase ble i 2014 den første kvinnen i Norge med minoritetsbakgrunn som har blitt utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Det var på bakgrunn av hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår. Hun har også mottatt ulike andre priser for sitt arbeid.

Plan jobber for barns beste i 51 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika, med et spesielt fokus på å sikre jenter deres rettigheter, likestilling mellom kjønnene og inkludering av marginaliserte barn.