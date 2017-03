Søkte etter nytt romvesen til hotellet - og fant det!

Kanskje du har hatt besøk av et romvesen?

"Daglig gleder" ved Tjeldsundbrua kro og hotell, Audun Kjell Andreassen, forteller at det ikke var tilfeldig at de valgte å søke etter et nytt romvesen i en annonse på finn.no.

- Hos oss så heter stillingstittelen romvesen. Andre hoteller kaller det vel for stuepike, men det synes vi er litt for sjåvinistisk. Det er jo ikke stuer de arbeider i, men rom. Det morsomme med romvesenene er jo det at det er ingen som har sett dem, så det er jo en veldig passende tittel, forteller Andreassen.

I annonsen som har vært tilgjengelig på finn i rundt tre uker, står det klart og tydelig: “Romvesen søkes”.

Den ukonvensjonelle stillingstittelen har ført til mange søkere forteller Andreassen, og stillingen er nå besatt.

- Vi har jo fått tak i et nytt romvesen. Det var mange som ville være romvesen så det var ikke vanskelig, flirer Andreassen.

Stillingstittelen har ikke kommet av seg selv. Det hele er en del av en prosess for å bli norges første oppmuntringssertifiserte reiselivsbedrift. I denne prosessen dukket konseptet om selvvalgte stillingstitler opp.

- Jeg er den eneste på huset som ikke har fått velge min egen tittel, men de ansatte har fått velge for meg, sier daglig gleder Andreassen.