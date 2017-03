Grensa for barnebillett på buss og båt heves fra 16 til 18 år

Fylkestinget i Troms har vedtatt å heve aldersgrensen på barnebillett fra 16 til 18 år for all kollektivtrafikk i Troms, og vedtaket trådte i kraft onsdag 22. mars.

Dette er noe ungdommen i Troms har jobbet for i mange år, og nestlederen for ungdommens fylkesråd, Victoria Figenschou Mathiassen er svært fornøyd med gjennomslaget, ifølge en pressemelding fra Troms fylke.

– Vi er svært lykkelige for at politikerne har lyttet til ungdommen og innført tilbudet. Dette er en konkret og etterlengtet sak som har vært satt på dagsorden hos både ungdom fra distrikt og by lenge, og har i tillegg til å være praktisk for ungdom et miljøaspekt. Billigere buss er attraktiv buss, og jo flere vi får til å utnytte og tilvenne seg busstilbudet, jo flere lar bilen stå, sier Figenschou Mathiassen.

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), er også fornøyd med vedtaket.

– For fylkesrådet er heving av aldersgrensa for barnebillett til 18 år et av flere viktige grep innen kollektiv, der vi ønsker å legge til rette for at enda flere velger å reise kollektivt, sier han og legger til:

– Antall kollektivreiser i Troms steg i fjor med 4,6 %, noe som er veldig bra. Over 12 millioner kollektivreiser i 2016 gjør Troms til er godt kollektivfylke, men vi vil bli enda bedre, sier fylkesråden.

Ungdommens fylkesråd, som er et partinøytralt organ, sammensatt av ungdom fra hele Troms, har stor tro på at billigere kollektivbilletter vil gi flere unge gode kollektivvaner.

– Det er veldig få fylker som har en slik praksis for barnebilletter, og det er svært gledelig at fylkespolitikerne i Troms vil tilrettelegge for at flere skal reise kollektivt. Det er særlig viktig å tilrettelegge for at barn og unge kan reise kollektivt, da de er en sårbar gruppe økonomisk, og de er mer avhengig av et godt kollektivtilbud enn voksne som har eget førerkort, sier Victoria Figenschou Mathiassen.