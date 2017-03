Ønsker flere selfangere

Regjeringen har nok en gang bevilget 2,5 millioner kroner i selfangst-støtte, og i år som i fjor er det Bjørn Kvernmo og «Havsel» som stikker av med pengene.

Det er positivt at støtten videreføres, men vi mener den burde vært av en slik størrelse at flere selfangere kunne fått mulighet til å drive fangsting, skriver Fiskaren-Fiskeribladet på lederplass denne uke.

Det er fortsatt viktig med norsk tilstedeværelse i de arktiske områdene, noe selfangsten bidrar til. Det er derfor klokt at støtten videreføres, både i et miljømessig og i et større internasjonalt politisk perspektiv.

De siste årene har det kun vært noen få som har drevet med selfangst. Motstanden både ute og her hjemme har gjort det stadig vanskeligere å drive denne type næring, men det har likevel vært politisk enighet om at det har vært viktig å ha selfangst. Derfor har også det offentlige Norge støttet fangsterne økonomisk, om enn mindre år for år helt til vår forrige fiskeriminister Elisabeth Aspaker avskaffet støtten i 2014-budsjettet. Bjørne Kvernmo prøvde seg året etter uten støtte, men det var ikke enkelt. Det var derfor unison jubel i hele fiskerinæringen da selfangststøtten ble gjeninnført av regjeringen i fjor, skriver Fiskaren-Fiskeribladet på lederplass.