Uno-X vil etablere ny automatstasjon i Harstad

– Vi ser at det er et marked for en stasjon til, sier Terje Schjelderup, som er markedsansvarlig for Uno-X i Harstad.

Uno-X eies av Reitanfamilien. Derfor er det naturlig at en ny automatstasjon er tenkt plassert ved en Rema-butikk.

Gjennom annonser er det varslet oppstart av planarbeid for Uno-X Norge. Stasjonen vil få fire fyllepunkter for personbiler.

Etableringen på Kilamyra betyr ikke at den såkalte remapumpa forsvinner.

– Den er gammel, 18-19 år, men inntil videre blir den stående, selv om den ikke er så moderne som de nye automatstasjonene, sier Schjelderup.

Det er heller ingen planer for ytterligere etableringer av ubemannede bensinpumper.

På spørsmål om når stasjonen på Kilamyra vil være i drift, svarer Schjelderup:

– Hadde det vært opp til meg, hadde den åpnet i morgen. Men det er en prosess som skal gjennomføres først.