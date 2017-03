Snart starter denne direkteruta opp

Lørdag 1. april innfører Widerøe en daglig direkterute mellom Evenes og Trondheim.

Et kjapt prissøk viser at laveste pris er 699 kroner hver vei.

- Widerøe følger eksisterende reisestrømmer og lytter aktivt til våre kunders tilbakemeldinger. I tillegg til konkrete innspill fra næringslivet, har dette dannet grunnlaget for ruteøkningene som trer i kraft fra april 2017. Widerøe håper å kunne tilfredsstille eksisterende og potensielt nye kunder med denne ruten med en enklere og raskere reisevei, sier Widerøes informasjonssjef, Catharina Solli, ifølge NHO.

- I tillegg til at vi innfører en rute mellom Evenes og Trondheim, forlenger vi eksisterende ruter slik at folk enkelt kan fly mellom Harstad/Narvik til Sandefjord og Bergen. Målet er å binde landsdelene sammen med en luftbro og gi de reisende en enklere reisevei. På den måten sikrer Widerøe kommunene rundt Evenes et bedre tilbud for reiser til store deler av landet, sier Solli til egen nettside.

I april 2017 vil det ikke lenger være mulig å fly til og fra Narvik lufthavn Framnes.

- Reisemønsteret står foran en endring og Widerøe har i den anledning valgt å satse videre på Evenes og forsterker frekvensen fra to til fire daglige avganger til og fra Bodø. En av disse avgangene vil foregå med selskapets største fly Dash 8 Q400, med 78 seter.

Norwegian har flydd direkte mellom Evenes og Trondheim et par ganger i uka, men denne ruten kuttes.