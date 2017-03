Kan bli en kamp om skattekronene

Alle solemerker vil ha det til at årets valgkamp blir en kamp om dine og mine skattekroner. Eller hvor dypt skal det graves i lønningsposen din fra regjeringshold. De politiske partiene har allerede fyrt godt opp rundt skattepolitikken. Det handler om hvorvidt personer og bedrifter skal innstille seg på å betale mer skatt, eller om det skal gis skattelettelser. Men hvordan skal skattebyrden fordeles?

Ap-leder Jonas Gahr Støre har allerede annonsert at en regjering med ham til rors vil øke skatteinngangen til staten med rundt 15 milliarder kroner fordelt på fire år. Partiet mener dette må til for å opprettholde det høye nivået velferdsstaten Norge skal ha.

Statsminister Erna Solberg og Høyre lovet foran valget i 2013 å senke skatter og avgifter. Høyre og Frp har redusert skatter og avgifter med over 20 milliarder kroner. Men Solberg kritiseres for at de med størst pengebok har fått mest skattelette.

Under forrige helgs landsmøte i Høyre ble skatten et hett tema. Høyre vil ikke lenger skape forventninger om solide skattekutt for folk flest. Nå snakker de om moderate lettelser. Med en slik formulering kan Høyre la være å redusere skattene i et par år, uten å bli tatt for løftebrudd. Lønnsmottakerne får neppe mer å rutte med fram til 2021.

Den mest interessante skattedebatten handler om formuesskatten, og spesielt skatt på formuer som ikke er kontanter, men som befinner seg i bedrifter i form av bygninger, maskinpark, biler, datautstyr og ulike driftsmidler — det som kalles arbeidende kapital. Skal skattenivået endres, vil det være lettest å få politisk flertall for at bedriftseiere skal betale mindre formuesskatt på arbeidende kapital. Utenlandske eiere av norske bedrifter betaler ikke formuesskatt, mens norske bedriftseiere må betale formuesskatt, uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd. Ønsker man norske eiere til norske bedrifter, kan ikke skattenivået være så ulikt med utlandet.

I ei tid der gründere oppmuntres, og suget etter nye arbeidsplasser er stort, blir det viktig å få private til å investere penger i bedrifter. Lavere formuesskatt på arbeidende kapital vil få flere lokale bedriftseiere til å våge å satse mer.