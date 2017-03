Derfor har mange ulike sokker på i dag

- For min del var det noe som sto på ukeplanen til minstemann i barnehagen. Jeg visste ikke at det var en greie mer enn det - før jeg leste det i en facebooksak, skriver en leser til ht.no.

- Jeg synes det er en fin markering som vi ville være med på, legger hun til.

21. mars er Den internasjonale dagen for Downs syndrom. Mange tusen nordmenn går nå med ulike sokker for å vise sin støtte til de som har et kromosom ekstra, heter det i en pressemelding fra organisasjonen Menneskeverd.

- Gjennom kampanjen «Rockesokk» ønsker organisasjonen Menneskeverd å løfte frem verdien av mangfold. Gjennom å oppfordre folk til å gå med to ulike sokker, ønsker vi å bidra til mennesker ser verdien av at vi alle er forskjellige og at dette er et gode.

I skrivende stund har kampanjen satt fart i sosiale medier. Flere instanser, bloggere og organisasjoner, i tillegg til mange tusen personer, har delt bilder med kreative sokke-kombinasjoner. Over 3.000 bilder med #rockesokk er lagt ut på Instagram tirsdag klokka 11.30.

Noen kommuner, skoler og barnehager har tidligere denne uken oppfordret sine innbyggere til å gå med ulike sokker.

– Vi er helt overveldet over responsen på denne kampanjen, og at folk har tatt oppfordringen på alvor med humor. Gøy at så mange nå viser omtanke fra tå til topp, sier informasjonsansvarlig i Menneskeverd, Maria Victoria Kjølstad Aanje og legge til:

– Bruk denne dagen til å vise noen andre at du setter pris på dem, og at de er verdifulle for deg. Man er uendelig verdifull i kraft av å være et menneske. Den samme tanken burde også gjelde for de som har ett kromosom ekstra. Denne dagen er en glimrende mulighet for å vise at mennesker med Downs syndrom er like velkomne i samfunnet vårt som deg og meg.

21. mars er den internasjonale dagen for Downs syndrom (Trisomi 21). Valg av dato skyldes at kromosompar nummer 21 kommer i tredoblet utgave hos de med Downs syndrom.