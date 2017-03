Skaper liv i gamle glasskavler

I dag mandag tar klasse 2 ELA turen til fylkesfinalen for ungdomsbedrifter i Tromsø med sine flotte glasskavler.

– Vi er 10 elever i klasse 2 ELA på Stangnes som har jobbet med å lage pyntelys av de gamle glasskavlene som ofte var å finne i fiskeriene for en god del år tilbake, forteller Daniel Arnesen, som er daglig leder for Retro UB .

Versjoner

– Vi har siden i høst jobbet i ungdomsbedriften med å få tak i slike glasskavler. I løpet av skoleåret har vi laget tre-fire forskjellige versjoner.

– Noen med nett og noen uten nett. Vi har solgt de for rundt 300 kroner og oppover, forteller Arnesen.

– Vi har produsert litt over 60 enheter. Vi er ni fra klassen som mandag setter kursen for Tromsø og fylkesfinalen for ungdomsbedrifter.

– Vi har med oss rundt 50 lys til Tromsø, forteller Daniel.

På standen i Tromsø vil klassen stille i egne T-skjorter. Målet er å imponere juryen og hente hjem en pris for produktet. Ungdomsbedriften fra Stangnes er påmeldt i flere kategorier. Arne Evensen er hovedlærer for klassen.

Målsettinger

Lampene kombinerer garnkuler ned ny LED-teknologi for gjenbruk og lite strømforbruk.

– Vi håper at dette produktet skal slå an. Bedriften har som mål å selge disse lysene for totalt 20.000 kroner, opplyser Daniel Arnesen, daglig leder for Retrolys UB på Stangnes.

En lampe av glass-kavler. En kopp som ikke velter. Og et produkt som lager søppel-fri veg. Dette er bare noen av forretningsideene dommere og publikum får møte på Fylkesmessa.

I tillegg til ungdomsbedriftene fra de videregående skolene vil også 16 elevbedrifter fra ungdomsskoler i Sørreisa, Finnsnes, Stonglandseidet, Målselv, Kvænangen, Sand og Tromsø delta på årets messe for UE Troms.

Disse konkurrerer i 5 kategorier messedagen. Mandag deles det tre priser under middagen til deltakerne.

Deltakere fra Stangnes og Heggen i Ungt Entreprenørskap Troms 2017:

Drittjobb UB (Heggen videregående skole): Ønsker å tilby ulike tjenester til rimelige priser til folk i Harstad området.

EcoBag UB (Heggen videregående skole): Vi skal tilby en mer holdbar og miljøvennlig variant av handleposer, som kan brukes om igjen.

HPS UB (Heggen videregående skole): En sikkerhetsspørsmål applikasjon som hjelper ungdommer og de som skal ta sertifikatet til klasse B. Denne applikasjonen vil gjøre det enklere å bestå førerprøven, i tillegg til at man lærer mer om kjøretøyet.

Skolefotball ordning UB (Heggen videregående skole): Skole fotball ordning UB er en bedrift som tilbyr en tjeneste som skal gi noe tilbake til lokalsamfunnet sportslig, med fotball i hovedfokus. Vårt konsept bygger på et «barnepass», svært likt dagens SFO (skolefritidsordning), men er annerledes.

Såpeglatt UB (Heggen videregående skole): Økologiske duftsåper med fokus på naturlige ingredienser som er vennlig mot sensitiv hud.

Wallet Keeper UB (Heggen videregående skole): En trygg beholder for verdisaker, som er enkel å ta på seg, til daglig bruk.

Aceofspade UB (Stangnes videregående skole): Ace of spade UB er en bedrift som tilbyr å arrangere sammenkomster for folk i alle aldere i Harstad regionen. Vi skal dekke kundenes sine behov for å være sosial sammen. Arrangementene skal være rusfrie.

Amplifiers UB (Stangnes videregående skole): Amplifiels UB er en ungdomsbedrift som skal selge forsterkertilbehør til eiere av mobiltelefoner, Mac, headset og pc. Produktet er en ledningsforsterker som skal beskytte begynnelse og slutt på alle typer ledninger til disse produktene.

Artsmakers UB (Stangnes videregående skole): Vi vil resirkulere materialer som andre har kastet eller ikke ser nytten i lenger for å bruke disse til brukskunst. Målet er at 90 % av materialene skal være skaffet gratis ved at vi benytter oss av gjenbruk.

ETS Ungdomsbedrift (Stangnes videregående skole): ETS UB, Elektrisk Tilhenger-Service skal drive med service og reparasjon av elektriske anlegg på tilhengere. Det innebærer å reparere feilkoblinger, skifte ødelagte plugger og lys, eventuelt til LED.

LipSaver UB (Stangnes videregående skole): LipSaver UB produserer og selger lipkits til kvinner og menn i alle aldre. Lipkitet består av en lipsyl og en leppeskrubb som skal reparere tørre og sprukne lepper, samt gjøre de mykere og finere.

Retrolys UB (Stangnes videregående skole): Produsere å selge lys og lamper laget av glass-kavler. Målgruppen vår vil være hytte eiere, til dekorering i naust fasiliteter og det vil være aktuelt å selge dem vil restauranter, spisesteder og hotell/utleiefasiliteter tilknytte marine historie.