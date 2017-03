Krav og veivalg

SV vil – betingelsesløst – bidra til å felle Solberg-regjeringen, men gir ingen garantier for at de selv vil delta i en Støre-regjering. Første forutsetning er jo at partiet kommer over sperregrensen for utjevningsmandater, men dette lot helgens SV-landsmøte nærmest til å ta for gitt. Selvtilliten, optimismen og også maktlysten er definitivt gjenreist etter depresjonen som fulgte av de åtte årene i rødgrønn regjering. Den neste, avgjørende forutsetningen for å gå inn i regjering på nytt, er at partiet får garantert gjennomslag for sine hovedkrav, som landsmøtet tross ledelsens advarsler utvidet fra fire til fem, ved å føye forbud mot atomvåpen til den opprinnelige listen. Ufravikelige krav er vel også et utslag av selvtilliten.

Når partileder Audun Lysbakkens forgjenger Kristin Halvorsen bestemt avsto fra slike krav foran Soria Moria i 2005, var det simpelthen fordi et ultimatum ikke anses som et egnet utgangspunkt for forhandlinger. Også uten ultimative krav fikk imidlertid SV sine punkter inn i regjeringserklæringen. Enkelte punkter gjentas på kravlisten fra landsmøtet – fordi de likevel ikke ble oppfylt i løpet av de åtte årene. Vil velgerne ha større tiltro til eventuelle gjennomslag denne gangen?

SVs bastante krav når det gjelder konsekvensutredning og nye blokker i nord, rokker neppe ved den kompromissløsningen Ap legger opp til på sitt landsmøte senere i år. Ei heller kan Ap ventes å gå med på et like bastant forbud mot å ta ut fortjeneste for private velferdsleverandører. Men den største utfordringen for SV blir ikke valget mellom regjeringsdeltagelse eller støtteavtale ved et eventuelt rødgrønt flertall. Problemet er at både de røde og grønne sakene som landsmøtet har finpusset, er godt ivaretatt av flere andre partier.

SV har ikke lenger såkalt eierskap til fanesaker som skole og klima, og helgens fornyede nei til NATO er neppe noe stort velgerfrieri. Sett fra SVs side må det være et tankekors av dimensjoner at Stortingets rødeste parti ikke har mer vind i seilene under den angivelig blåeste regjeringen i manns minne. De tre siste valgene har alle gitt SV samme historisk lave oppslutning, 1 promille over 4-prosentsgrensen. Promillene her blir blant valgårets store spenningsmomenter.