Mye fyll og bråk for politiet i natt

På Andenes natt til søndag ble det avholdt et vorspiel hvor det ble glemt å låse døra når deltakerne dro videre.

Politiet skriver på Twitter at når festdeltakerne kom tilbake til adressen var flere bilnøkler og gjenstander forsvunnet og det ble antatt at noen hadde stjålet disse. Etter flere timers betenkningstid erkjente en av festdeltakerne at det var han som hadde tatt gjenstandene.

Bortvist fra utested – kom tilbake

Harstad: Politiet fikk i 23-tiden lørdag kveld melding om en beruset og vanskelig mann utenfor et av byens utesteder. Han var uønsket på stedet, og ble bortvist av politiet. Lengre ut på natta dukket samme mann opp på samme utested på nytt. Han var kranglete og ufin og etterkom ikke pålegg gitt av politiet. Kvelden endte i arresten.

Lot hunder løpe løs

På Leknes fikk politiet inn klager på en hundeeier som lot sine hunder løpe løs til sjenanse for andre. Hundeeieren kan mulig vente seg en anmeldelse på forholdet.

Svolvær: En svært beruset mann ble funnet i ei grøft i sentrum. Plukket opp og kjørt til undersøkelse på legevakt.

Etter flere undersøkelser ble reisefølget til mannen kontaktet og mannen ble tatt hånd om.

Lånte venninnes legitimasjon

I Narvik fikk politiet melding om en person som har brukt falsk legitimasjon på et av byens utesteder.

– Det dreier seg om en jente på 18 år som hadde lånt en venninnes legitimasjon for å komme inn på et arrangement med 20 års aldersgrense, skriver politiet.

Leknes: Politiet fikk natt til søndag melding om slossing på et av byens utesteder. Politiet har tatt imot anmeldelse fra en norsk mann som ble slått til av en mann av utenlandsk opprinnelse.

Narvik: Ung jente angrepet av en ukjent dame utenfor ett av byens utesteder. Ingen synlig skade. Aktuell gjerningskvinne forsvant inn på en adresse i sentrum. Saken blir trolig anmeldt.

Kranglet om telefon – naboer bekymret

Harstad: Politiet fikk klage på feststøy fra en leilighet i sentrum. Beboeren fikk pålegg om å avslutte festen.

Øksnes: Krangel mellom to parter om en telefon ble såpass høylydt at naboene ble bekymret og politi ble varslet.

– Ikke helt enkelt å ordne opp i nå, men partene skal snakkes når de er edru. Vi regner med at saken da er lettere å oppklare, skriver politiet på Twitter.

Harstad: Bråk på en sentrumsnær adresse. Det viste seg å være et sjalusidrama der partene ble bedt om å dempe seg og gå til ro.