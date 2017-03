Fikk arbeidsmiljøprisen

Skånland kommunes arbeidsmiljøpris «Sammen for et godt arbeidsmiljø» ble for første gang delt ut i fjor. Prisen blir delt ut årlig i Skånland kommune med 10.000 kroner og diplom. Prisen tildeles en driftsenhet eller avdeling for godt utført arbeidsmiljø-/nærværsarbeid gjennom året.

Prisen ble delt ut av rådmann Torbjørn Simonsen og ble tatt imot av arbeidsleder Arnljot Dybvik og de andre ansatte i avdelingen.

- Hjelpsomme

Juryen begrunner utdelingen til vedlikeholdsavdelingen blant annet slik:

- Alle på vedlikehold er hjelpsomme og har gode holdninger til det å yte service og å være på jobb. Serviceinnstilling og fokus på gode holdninger er svært viktig for kommunens omdømme og tjenester. Alle på vedlikehold snakker positivt om hverandre og kommunens øvrige tjenester.

Skal bidra til trivsel

Prispengene må benyttes til tiltak som bidrar til trivsel og glede på arbeidsplassen. Hensikten med prisen er å vise fram mange av de flotte og positive tiltakene som gjøres av ledere og ansatte for å ivareta et godt arbeidsmiljø og høyne nærværet rundt om på arbeidsplassene.

Arbeidsgiver ønsker gjennom prisen å gi ros og oppmuntring til en enhet eller avdeling som har utmerket seg med tiltak som gir positive resultater. Det kan handle om innsats for å øke nærværet, spre glede, trivsel, øke motivasjon, fokus på mestring og kompetanse, forebygge helseskader og så videre.